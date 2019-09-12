KO-MEK’te yeni eğitim dönemi öncesi son hazırlıklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemine 16 Eylül’de başlayacak. Yeni eğitim dönemi öncesinde, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda KO-MEK Usta Öğreticileri zümre toplantılarını gerçekleştirmeye başladı. Toplantılarda, bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesinin ardından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

USTA ÖĞRETİCİLER TAM KADRO KATILDI

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen zümre toplantılarına KO-MEK’te görev yapan branş öğretmenleri katıldı. Toplantılarda detaylı olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ele alındı. Usta öğreticilerin ders notlarının ve yıllık planlarının masaya yatırıldığı zümre toplantılarında, ders işleme metotları ele alındı. Toplantılarda ayrıca kursiyer başarı durumları değerlendirilerek, yeni dönemde başarıyı arttırıcı yöntemler görüşüldü.

ZÜMRESİ YAPILAN BRANŞLAR

KO-MEK’te usta öğreticilerin katılımı ile yapılan toplantılarda zümresi yapılan branşlar şöyle:

Ahşap Boyama, Bilişimi Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Tasarım, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi, Çocuk Oyun Odaları, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili, Ebru Sanatı, El ve Makine Nakışı, Filografi, Fotoğraf Çekimi, Giyim Üretim Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, İşaret Dili, Kaynakçılık, Kur’an-ı Kerim, Muhasebe, Müzik ve Gösteri Sanatları, Resim, Takı Tasarım, Tiyatro ve Drama, Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi, Yabancı Diller, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Giyim Üretim Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, İşaret Dili, Yabancı Diller.

SAHA ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan KO-MEK, yeni eğitim dönemi öncesinde zümre toplantılarının yanı sıra, saha çalışmaları yaptı. İzmit, Gebze ve Gölcük kent merkezlerinde kurulan stantlardan vatandaşlara KO-MEK ve branşlarıyla ilgili bilgi verilerek, yeni eğitim döneminin tanıtımı yapıldı. Tanıtımlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, standa kurulan kiosk bilgisayardan KO-MEK branşlarına online başvuru yapma imkanı buldu.

YENİ DÖNEM 16 EYLÜLDE BAŞLAYACAK

KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 16 Eylül’de başlayacak. KO-MEK, her zamanki kaliteli eğitim anlayışı ile kentin 12 ilçesinde ve 42 kurs merkezinde birbirinden farklı branşlarıyla Kocaeli halkına ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

KAYITLAR SÜRÜYOR

Yeni eğitim döneminde KO-MEK kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, KO-MEK’in www.komek.org resmi internet sitesinden başvuru yaparak, istedikleri bir branşta ücretsiz eğitim alma olanağını bulabilir.