KO-MEK’ten çocuklara Yerli Malı Haftası şenliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, bünyesinde eğitim alan Çocuk Oyun Odası öğrencileri için Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi. Şenlik havasında geçen etkinlikte çocuklara, yerli malı kullanmanın ve tasarruflu olmanın önemi anlatıldı.

ANLAMLI ETKİNLİK

KO-MEK Kurs Merkezleri, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası nedeniyle son derece anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çocuk Oyun Odalarında eğitim alan çocuklar için renkli ve şenlik havasında Yerli Malı Haftası düzenlendi.

MANAVDAN ALDIKLARI MEYVELERİ PAYLAŞTILAR

Yerli Malı Haftası kutlayan kurs merkezlerinden biri de Karşıyaka KO-MEK Kurs Merkezi oldu. Çocukların Yerli Malı Haftasının önemini en iyi şekilde öğrenebilmeleri için Çocuk Oyun Odası içinde mini bir manav dekoru kuruldu. Manav kasalarına meyveler ve yemişler konularak, oyuncak paralarla çocukların bu manavdan alışveriş yapması istendi.

TASARRUFUN ÖNEMİ

Manava gelen çocuklara ihtiyaçları kadar meyve almaları, ihtiyaçları dışında harcamama yapmamaları konusunda eğitmenleri tarafından yönlendirmeler yapıldı. Tasarrufun önemine işaret edilerek aynı zamanda paylaşmanın değerine dikkat çekildi.

ALDIKLARINI PAYLAŞTILAR

Eğlenceli bir ortamda manavdan alışveriş yapmaya başlayan Çocuk Oyun Odası’nın minikleri aldıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaştı. Çocuklara, yerli malının yurdun malı olduğu ve Türk Malı kullanmanın önemi yine oyunlarla anlatıldı. Yerli Malı Haftasını eğlenerek ve şenlik havasında kutlayan Çocuk Oyun Odası minikleri bu güzel gün için KO-MEK’teki büyüklerine teşekkür etti.

ANNELERİN GÖZÜ ARKADA KALMIYOR

Çocuk Oyun Odaları, KO-MEK’in, hayata aktarılmış en değerli projeleri arasında yer alıyor. Bilindiği gibi Çocuk Oyun Odaları, kursiyer annelerin gözü arkada kalmaması için KO-MEK kurs merkezlerinde oluşturdu.

Çocuklarıyla birlikte kurs merkezine gelen anneler, buradaki uzman personele çocuklarını bırakarak gönül rahatlığı ile derslerine odaklanabiliyor. Çocuk Oyun Odaları’na 3-6 yaş arasındaki çocuklar kabul ediliyor.

OYUN, EĞLENCE, EĞİTİM

Çocuk Oyun Odaları’na gelen çocuklara, değerler eğitiminden, drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Oyun odaklı eğitimlerde, çocuklar hem öğreniyor hem oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.