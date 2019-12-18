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EĞİTİM:
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KO-MEK’ten KOGACE’ye drone eğitimi

Habercilikte üçüncü göz olan drone kullanımı için verilen eğitime, KOGACE üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

KO-MEK'ten KOGACE'ye drone eğitimi

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentin en önemli dinamikleri arasında yer alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE)’ne yönelik eğitimlerine bir yenisini ekledi. Daha önce KOGACE üyelerine sosyal medya ve diksiyon konusunda geniş kapsamlı eğitim imkânı sunan KO-MEK şimdi de habercilikte üçüncü göz olarak adlandırılan dronların kullanılmasına yönelik eğitim verdi. Beş gün süren eğitimde KOGACE üyeleri, mesleki kariyerleri için önem taşıyan eğitimi tüm evreleriyle edinmiş oldu. Eğitim sonunda başarılı olanlar drone kullanma ehliyeti almaya hak kazandı.

 

KOGACE ÜYELERİNDEN YOĞUN İLGİ

KO-MEK Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitime KOGACE üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplam 50 üyenin katıldığı İHA 1 sınıfındaki beş günlük eğitimde ilk olarak insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla ile ilgili teknik bilgi verildi. İHA ve drone arasındaki farkların anlatıldığı eğitimde, dronların wi-fi teknolojisi ile çalışan, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ve belirli bir mesafeden çekim yapabilen insansız hava araçları olduğu söylendi.

 

HUKUKSAL SORUMLULUKLAR

Bu bölümün ardından Hava Hukuku ve Sorumlulukları dersine geçildi. Bu etapta uçuş, cihaz işlemleri, sisteme üyelik ve kimlerin drone kullanma hakkına sahip olduğu konularına dikkat çekildi. Drone kullanma izni alan bir kişinin aynı zamanda Notam haritasını kullanabilme özelliğine sahip olması gerektiği kaydedildi. İlk gün dersinin içinde izinsiz ve ehliyetsiz olarak uçurulan droneların kişiye hapis ya da idari para cezası gibi hukuki yaptırımları olacağı anlatıldı.

 

90 ANA BAŞLIKTA EĞİTİM VERİLDİ

KO-MEK tarafından verilen drone eğitimi kapsamında ayrıca  “Hava Aracı Uçuş Prensipleri, Sabit ve Döner Kanatlar, Motor Özellikleri, Temel Kanunlar ve Tanımlar, Kanat ve Pervane Profilleri, Cihazlarda Kullanılan Yüklerin Uçuşa Etkisi, Ağırlık Merkezi, Meteoroloji Seyrüsefer ve Operasyon” gibi 90 ana başlıkta eğitim verildi. Söz konusu teknik eğitimler ‘Bakım Onarım’ dersi ile sona erdi.

 

SON GÜN UÇUŞ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kursun son gününde uçuş eğitimleri yaptırıldı. İzmit Fuar içinde yapılan eğitimde KOGACE üyeleri beş gün boyunca aldıkları eğitimin ışığında güvenli drone uçuşları gerçekleştirdi.

 

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