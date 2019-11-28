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KO-MEK’ten öğretmenlere ebru eğitimi

Öğretmenler renklerin suyla dansı olan ebru yapımını öğrendi

KO-MEK'ten öğretmenlere ebru eğitimi

28 Kasım 2019 Perşembe 11:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, kültürel değerlere yönelik düzenlediği bilgilendirme eğitimlerini bu defa öğretmenler için gerçekleştirdi. KO-MEK, Orta Asya ve Türk İslam Sanatları içinde önemli bir yeri olan ebru sanatını Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenlere tanıttı.

 

ÖĞRETMENLER İLGİYLE İZLEDİ

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ebru sanatı eğitimini öğretmenler ilgiyle izledi. Eğitimde, ebru sanatı tüm yönleriyle tanıtıldıktan sonra uygulamalı eğitim yaptırıldı.

 

EBRU SANATININ TARİHİ ANLATILDI

KO-MEK Ebru Usta Öğreticisi tarafından verilen eğitimde ilk olarak ebru sanatı ve tarihi geçmişi anlatıldı. Ebrunun çıkışının Orta Asya olduğu yönünde güçlü bilgiler olduğu kaydedilerek, “Ebru Sanatı batıda Türk Kâğıdı veya Türk Mermer Kâğıdı adını almıştır. Avrupalılar ebru kağıdına mermer kâğıdı demektedirler. Ebru Kağıdının üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen Ebru kelimesi kullanılmıştır” dendi.

 

RENKLERİN SUYLA DANSI

Bilgilendirmede Ebru sanatı için, “renklerin, yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde sınırsız değişimlerle dans etmesidir” ifadesi kullanıldı. Bu önemli sanatın tezhip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak sergilendiği kaydedildi.

 

ZORLU VE EMEK İSTEYEN BİR SANAT

Son derece zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebrunun geri dönüşü olmayan bir uğraş olduğu kaydedildi. Teorik eğitim içinde ayrıca ebru sanatında gerekli malzemeler anlatılarak kök boya, kitre ve at kılından yapılan fırçalar tanıtıldı.

 

PRATİK EĞİTİM

Yapılan teorik bilgilendirmenin ardından ebru yapımına geçildi. Ebru teknesi açılarak suyla karıştırılan kitre teknenin içine döküldü. Usta öğretici tarafından kitre ayarı yapılarak boyalar fırçalar ile tekne yüzeyine atıldı. Bu aşamada, ebruculukta eskiden beri bilinen toprak boyaların geleneksel olarak kullanıldığı söylendi.

 

ÖĞRETMENLER EBRU YAPTI

Suyla buluşan boyaların ortaya çıkardığı görselliği izleyen öğretmenler renklerin suyla dansı ifadesinin haklı olduğunu dile getirdi. Şekillerin ortaya çıkmasının ardından kağıt, tekne üzerine bırakılarak görüntünün kağıda çıkması sağlandı.

 

KO-MEK’E TEŞEKKÜR

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Resul Şahin, okul öğretmenleri için gerçekleştirilen ebru sanatı eğitiminin son derece faydalı olduğuna dikkat çekerek, KO-MEK’e verdiği eğitim için teşekkür etti.


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