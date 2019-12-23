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EĞİTİM:
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KO-MEK'ten yetim çocuklara güzel bir gün

İHH’lı yetim çocuklar, KO-MEK Mutfağı’nda muhteşem bir gün geçirdi.

KO-MEK'ten yetim çocuklara güzel bir gün

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları bir eğitim kurumu olmanın yanı sıra bizi biz yapan değerlere verdiği önemle gönüllerde taht kuruyor. Vefa Projesi’yle, Kocaeli’nin yanı sıra ülkenin dört bir yanına yardım elini uzatan KO-MEK, bizlere emanet olan yetim çocuklara da aynı hassasiyeti gösteriyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nda kalan 16 yetim çocuk, KO-MEK Mutfağı’nda ağırlandı. Börekler, pastalar, poğaçalar pişiren yetim çocuklar, KO-MEK’in şefkati ve misafirperverliğinde muhteşem bir gün geçirdi.

 

İHH’LI ÇOCUKLAR KO-MEK’TE

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım (İHH) Vakfı’nda kalan 16 yetim çocuk, KO-MEK Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi’ne konuk oldu. Çocuklar için, kurs merkezi içindeki KO-MEK Mutfağı’nda eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Yetim çocuklar mutfakta kendi elleriyle cupcakeler, börekler ve poğaçalar yaptı. Çocuklar özellikle cupcakeleri süslerken eğlenceli anlar yaşadı.

 

ŞARKILAR SÖYLEDİLER, ŞİİRLER OKUDULAR

Yapılan ürünler daha sonra KO-MEK Mutfak branşı usta öğreticileri tarafından fırına verildi. Bekleme süresinde ise eğlenceli anlar yaşanmaya devam etti. Şarkılar söyleyen şiirler okuyan çocuklara, KO-MEK usta öğreticileri eşlik etti.

 

BALON HER ÇOCUĞU SEVİNDİRİR

Öte yandan KO-MEK usta öğreticileri ziyaretçileri için minik hediyeler vermeyi ihmal etmedi. Çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edilen çocuklar, en fazla aldıkları balonlara sevindi.

 

ELLERİYLE YAPTILAR, AFİYETLE YEDİLER

Mutlu anlar çocukların elleriyle yaptıkları yiyeceklerin fırından çıkmasıyla devam etti. Yaptıkları yiyecekleri KO-MEK Ailesiyle yiyen çocuklar, sevginin ve birlikteliğin her şeyin üstesinden gelebileceğini bir kez daha kanıtladı. KO-MEK Mutfak Branşı usta öğreticileri de yaptıkları muhteşem bir pastayı çocuklarla birlikte kesti.

 

KO-MEK’İ VE BU GÜNÜ UNUTMAYACAKLAR

Çocuklara eşlik eden İHH yetkilileri, çocuklar için düzenlenen anlamlı ve renkli etkinlik için KO-MEK Ailesine teşekkür etti. Yetkililer, bir yetimin başının okşanmasının anlamına atıf yaparak, çocukların bu günü ve KO-MEK’i hiçbir zaman unutmayacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

 

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