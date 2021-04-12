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EĞİTİM:
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KO-MEK’ten zabıtaya ilk yardım eğitimi

Hayati önem taşıyan ilk yardımı öğrenen Kandıra Belediyesi zabıta ekipleri yaşanabilecek olası kazalara müdahale edebilecek.

KO-MEK'ten zabıtaya ilk yardım eğitimi

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentin dinamiklerine yönelik gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. KO-MEK “ilk yardım” eğitimini bu defa Kandıra Belediyesi Zabıta ekiplerine verdi. Kandıra KO-MEK Kurs Merkezinde verilen eğitimler yaşanılabilecek olası kazalar ve üzücü olayların önüne geçilmesi adına hayati önem taşıyor.

 

OLAYA GÖRE MÜDAHALE ŞEKLİ

Günümüzde artık herkesin bilmesi hayati önem taşıyan İlk Yardım eğitimini Kandıra Belediyesi’nde görev yapan tüm personele gruplar halinde verilmesi planlanıyor. KO-MEK Usta Öğreticileri tarafından verilen eğitimde, olay anında ilk müdahale sırasında yapılması gerekenler anlatılıyor. Yaralanmalı kazalar, olası boğulmalı olaylar ve yanık vakalarında ilk yardım konuları teorik ve pratik olarak kursiyerlere aktarılıyor.

 

YERİNDE VE ZAMANINDA MÜDAHALE

Eğitimde bebek, çocuk ve yetişkinler için ayrı ayrı müdahale şekilleri anlatıldı. Yerinde ve zamanında müdahalenin önemine değinen eğitimciler zabıta ekiplerini müdahale anında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zamanında ve doğru yapılan bir müdahale ile ne kadar faydalı olabilecekken yanlış bir müdahalenin de ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği üzerinde eğitimler verildi.

 

TEORİK EĞİTİM İLK YARDIM TANIMI İLE BAŞLADI

Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak veriliyor. Teorik ve pratik eğitimde ilk olarak ilk yardımın tanımı yapıldı. İlk yardımın doğru uygulanmasının önem taşıdığı vurgulanan eğitimde, acil tedavi ve ilk yardımın farkı anlatıldı. Acil tedavinin uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiği, ilkyardımın ise bu konuda eğitim almış herkes tarafından yapılabileceği kaydedildi.

 

 

BAZEN HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK YANLIŞ YAPMAKTAN İYİDİR

Eğitimde özellikle ilk yardımı yapacak olan kişinin son derece soğukkanlı olması gerektiği üzerinde durdu. Bu aşamada ilk yardımın bazen hiçbir şey yapmamak olduğu da hassasiyetle dile getirildi. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin altı çizildi.

 

UYGULAMALI KALP MASAJI

Pratik eğitim kapsamında ayrıca zabıta ekiplerine, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardımı, yanıklarda ilk yardım ile zehirlenmelerde ilk yardım konuları anlatıldı. Ayrıca yaralı taşıma tekniği gösterildi. Pratik eğitimin son bölümünde KO-MEK Usta Öğreticisi tarafından cansız manken üzerinde ilk yardım uygulaması yapıldı. Uygulamada, verilen eğitim çerçevesinde cansız mankene kalp mesajı ve yaralarına müdahale yöntemleri aktarıldı.




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