Kocaeli, misafirlerini uğurladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi’nin alt birimi olarak faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli’de üniversite okuyan uluslararası öğrenciler için “Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı düzenledi. Öğrencilerin renklendirdiği programda ayrılıktan dolayı duygusal anlarda yaşandı. Programa katılan öğrenciler arasında bölümlerinde başarı sağlayan 50 öğrenci mezun oldu.

MEZUNLARA PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Programda son olarak mezun olan öğrenciler için hazırlanan plaketler takdim edildi. Programdan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden misafir öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Türkiye ve Kocaeli sevgisini daima kalplerinde yaşayacaklarını belirtti.



