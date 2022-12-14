EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Cantürk, Prof. Dr. Sadettin Hülagü'den görevi devraldı.

Kocaeli Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı

14 Aralık 2022 Çarşamba 21:54

KOÜ Rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Rektör Cantürk, bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ve hürmetlerini sundu.
Üniversiteye emek veren bütün rektörlere teşekkür eden Cantürk, "Hedefimiz, onların bize bıraktığı noktadan üniversitemizi daha üst noktalara çıkarmak olacaktır. Bu konuda gerekli azim ve kararlılığa sahibiz. Sayın Sadettin ağabeyimin ifade ettiği gibi; araştırma üniversitesi olmak en önemli hedeflerimizden biri olacak." dedi.
Kocaeli'nin sanayi bölgesi olmasının, üniversite açısından şans olduğuna işaret eden Cantürk, "Bunu avantaja dönüştürebilecek çalışmalar yapmak, üniversitemizin hem sanayiyle hem de kentle uyumunu artırmayı hedefliyoruz. Lisansüstü ve özellikle doktora öğrenci ve mezun sayımızı artıracak politikalar geliştirmek ve AR-GE'yi öncelikli hale getirmek için çalışacağız. Toplumla iç içe olan üniversite hastanemizin yanı sıra bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda da kentle bütünleşme sağlayıp üniversitenin varlığını halkımıza daha fazla hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Sadettin Hülagü de görevini Zafer Cantürk'e devretme imkanı sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Bundan sonra da elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Hülagü, "Göreve geldiğim gün itibariyle birçok zorluklar karşısında yılmaktan ziyade, daha çok motive olduk. Prensip olarak arkama bıraktığım mesafeye değil, önümde gideceğim yola baktım. Benimle beraber yola çıkmış olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak ve hakikat yolundan ayrılmadan bir yolu tamamladık. Zafer hocam, bundan sonra hepimizin rektörü." diye konuştu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli üniversitesiRektör
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Kocaeli'de "Gençlik Şurası" yapıldı
Bulgarca öğrenmek için doğru adres KO-MEK Bulgarca öğrenmek için doğru adres KO-MEK
92 bin adet ücretsiz yardımcı kaynak kitap 92 bin adet ücretsiz yardımcı kaynak kitap
PİGMENTİS KİMYA’DAN MESLEK LİSESİNE KİMYA LABORATUARI PİGMENTİS KİMYA’DAN MESLEK LİSESİNE KİMYA...
Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek
GTÜ ve Eti Maden Ar-Ge Birlikteliği GTÜ ve Eti Maden Ar-Ge Birlikteliği
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaeli'de "Gençlik Şurası" yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Gençlik Master Planı" çalışmaları kapsamında, kentin ihtiyaçlarını...

Haberi Oku