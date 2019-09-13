banner429
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Valiliği'nden “imam hatip dayatması“ iddiasına yanıt!

Kocaeli Valiliği, velilerin çocuklarını imam hatip okuluna kayıt ettirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Kocaeli Valiliği'nden 'imam hatip dayatması' iddiasına yanıt!

13 Eylül 2019 Cuma 10:31

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ya İmam Hatibe Ya Evinize" ve "Validen Velilere İmam Hatip Dayatması" başlıklarıyla ulusal basında yer alan haberlerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini engellemek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için "Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme İşlemleri"nin, öğrencilerin ikamet adreslerine yakın okullardan oluşan kayıt alanı içerisinde, Ortaokul Başarı Puanı üstünlüğüne göre merkezi sistemle yapıldığı kaydedildi.

Öğrencilere, 1. tercih döneminde 5 okul, 1. ve 2. nakil döneminde ise üçer okul tercih hakkı verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu haberlerde adı geçen öğrencinin tercih dönemlerinde hiçbir okulu tercih etmediğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Tercih edip de hiçbir okula yerleşemeyen veya hiç tercihte bulunmayan öğrencilerle ilgili illerde Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğine göre il milli eğitim müdürünün teklifi valinin onayıyla öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonları kurulmamaktadır. Ayrıca, Darıca ilçemizde yerleşemeyen öğrencilerle ilgili ilimiz Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'un herhangi bir talimatı olmamıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23. maddesi 2. bendi hükümleri çerçevesinde kurulan İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca, hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları öğrenci velilerinin dilekçeyle yapılan başvurularını değerlendirerek, yerleştirme işlemlerini yapmıştır. Darıca ilçemizde İlçe Nakil Komisyonuna 55 öğrencimiz başvurmuş ve yerleştirilmiş kayıtları yapılmıştır. Açıkta kaldığı iddia edilen 59 öğrenci bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak 4 öğrencimiz müracaatta bulunmamıştır."

Ayrıca velilerin, kayıt için zorlandıklarını iddia ettikleri okullardan Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin, 374 kontenjanının olduğu, 1. tercih ve 2. nakil yerleştirmelerinde kontenjanın tamamının dolduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca öğrencilerin söz konusu Anadolu İmam Hatip Lisesine kontenjan olmadığından yönlendirilmeleri mümkün değildir. Tercih ve nakil dönemlerinde okul müdürlerince veliler aranıp çocuklarının tercihlerini yapmaları gerektiği anlatılmış ancak veliler istedikleri okul tercihlerini yapmamışlardır. Öğrencilerin yerleşebileceği mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde boş kontenjanlar olmasına rağmen Anadolu liselerine ek sınıf talep ettikleri basından anlaşılmıştır." 


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ValilikKocaeliImam Hatip
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’te yeni eğitim dönemi öncesi son hazırlıklar KO-MEK’te yeni eğitim dönemi öncesi son hazırlıklar
Bilgi Evlerinde kayıtlar 16 Eylül’de başlıyor Bilgi Evlerinde kayıtlar 16 Eylül’de başlıyor
Gebze'de ders zili çaldı Gebze'de ders zili çaldı
KO-MEK, sahaya Gebze’den giriş yaptı KO-MEK, sahaya Gebze’den giriş yaptı
Büyükşehir Spor Okulları’nda yaz sezonu sona erdi Büyükşehir Spor Okulları’nda yaz sezonu sona...
Konservatuar yetenek sınavı öncesi katılımcılar ve yakınları bilgilendirildi Konservatuar yetenek sınavı öncesi katılımcılar...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

KO-MEK’te yeni eğitim dönemi öncesi son...
Yeni eğitim dönemi öncesinde zümre toplantıları gerçekleştirildi.

Haberi Oku