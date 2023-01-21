Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönemi bugün sona erdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Solaklar İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin ve velilerin karne heyecanını paylaştı.

Öğrencilere hediyeler vererek ara tatilde neler yapacağını soran Vali Yavuz öğrencilere kitap okumanın önemini vurguladı. Öğrencileri bilinçsiz teknoloji kullanımı hakkında uyaran Vali Yavuz protokol eşliğinde 120 ilkokul öğrencisine ve 13 anasınıfı öğrencisine karnelerini takdim etti. Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri valiye folklor gösterisi yaptı.

“İyi ve ahlaklı insan yetiştirmenin önemine vurgu yapıyoruz”

Yapılan eğitim projeleri ile eğitime ne kadar önem verildiğini vurgulayan Vali Yavuz, “1579 okulda, 426 bin 636 öğrencimiz, 29 bin 616 öğretmenimizle birinci yarıyılı tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin yetişmesinde, kişilik gelişiminde büyük bir fedakarlıkla çalışan irfan ordumuz öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde okumak, dinimizin ilk emridir. Bunu çok iyi özümsemiş milletimiz, her türlü fedakarlığı yaparak çocuklarını en iyi şekilde yetiştirme gayreti içerisinde Ailelerin eğitim harcamalarına yapmış olduğu orana bakarsanız eğitim durumu ne olursa olsun bu konuda gayret gösterdikleri görülüyor. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitime önemli yatırımlar yapıldı. Fiziki altyapısını çağdaş, medeni ülkeler seviyesine çıkarmıştır. Bizim eğitim kurumlarımızın fiziki altyapısı batının önündedir. Yetişmiş insan gücümüzle çocuklarımızı Türkiye yüzyılına hazırlamak üzere yoğun bir gayret sarf ediyoruz. ÖNEM Projesi gibi projelerle çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Sadece öğrenme odaklı üzerine değil öğrendiklerini hayata geçirecek iyi vatandaş modeli üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın hiçbir döneminde eğitim durumu bu kadar yüksek olmadı ama suç oranları da bu kadar yüksek olmadı. Demek ki sadece bir şeyler öğrenmenin çözüm değil, iyi ve ahlaklı insan yetiştirmenin önemine vurgu yapıyoruz. Valiliğimizin özellikle hükümetimizin eğitim politikasının ana noktası da budur. Devletini milletini seven, engin bir insan sevgisine sahip, bayrağını canından aziz bilen, bir insana yardım etmeyi en önemli düstur haline getiren, kısacası merhametli sevgi dolu bir nesil inşa etmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Karne dağıtım törenine, İl Milli eğitim Müdürü Ömer Akmağşen, Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit ilçe Emniyet Müdürü İhsan Özkan katılım sağladı.

İHA