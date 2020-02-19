Kocaeli'de 18 bin 700 öğrenci suça karşı eğitilecek

Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince İzmit ilçesi jandarma sorumluluk sahasında bulunan Akpınar Mahallesi'ndeki Fatma Seher İlk ve Ortaokulunda başlatılan proje kapsamında, eğitimler hazirana kadar ilk ve orta dereceli okullarda edecek.
Okullar ve çevresinde çocuklara yönelik şiddet olaylarını en aza indirmeyi, öğrencileri suçtan korumayı, onlara teknolojiyi bilinçli ve yararlı kullanmayı öğretmeyi, jandarma teşkilatını tanıtarak öğrencilerin suçtan zarar görmeleri durumunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlayan eğitimlerde, arama kurtarma ve iz takip köpekleri de gösteri sundu.
Eğitmeninin gösterdiği parmak sayısı kadar havlayan arama kurtarma köpeği "Kor" ile saklanan öğrenciyi kokladığı montundan bulan iz takip köpeği "Oran"a yoğun ilgi gösteren çocuklar, hayvanları sevebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.