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EĞİTİM:
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Kocaeli'de 18 bin 700 öğrenci suça karşı eğitilecek

Jandarmanın "Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında başlattığı eğitimlerde, arama kurtarma ve iz takip köpekleri "Kor" ile "Oran" öğrencilerden ilgi gördü

Kocaeli'de 18 bin 700 öğrenci suça karşı eğitilecek

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:21

 Kocaeli Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Mutlu Yarınlar" projesiyle 83 okulda 18 bin 700 öğrenciye "suç ve suçtan korunma", "trafik güvenliği", "bilinçli teknoloji kullanımı" ve "bedenimi tanıyorum" eğitimleri verilecek.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince İzmit ilçesi jandarma sorumluluk sahasında bulunan Akpınar Mahallesi'ndeki Fatma Seher İlk ve Ortaokulunda başlatılan proje kapsamında, eğitimler hazirana kadar ilk ve orta dereceli okullarda edecek.

Okullar ve çevresinde çocuklara yönelik şiddet olaylarını en aza indirmeyi, öğrencileri suçtan korumayı, onlara teknolojiyi bilinçli ve yararlı kullanmayı öğretmeyi, jandarma teşkilatını tanıtarak öğrencilerin suçtan zarar görmeleri durumunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlayan eğitimlerde, arama kurtarma ve iz takip köpekleri de gösteri sundu.

Eğitmeninin gösterdiği parmak sayısı kadar havlayan arama kurtarma köpeği "Kor" ile saklanan öğrenciyi kokladığı montundan bulan iz takip köpeği "Oran"a yoğun ilgi gösteren çocuklar, hayvanları sevebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Projeyle hazirana kadar, her ilçede jandarma sorumluluk sahasında bulunan 83 okulda 18 bin 700 öğrenci, öğretmenleri ve velilerine ulaşılması hedefleniyor.
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