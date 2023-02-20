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EĞİTİM:
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Kocaeli'de depremzede öğrenciler ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kocaeli'de misafir edilen depremzede çocuklar bugün ders başı yaptı.

Kocaeli'de depremzede öğrenciler ders başı yaptı

20 Şubat 2023 Pazartesi 12:16

  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'de misafir edilen afetzedeler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tesislerine yerleştirilmişti. Depremzede çocukların eğitimlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ise tüm çalışmalar önceden tamamlandı. Depremzede çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için okul kıyafeti, çanta, kalemlik gibi malzemeler günler öncesinden hazırlandı. Öğrencilerin psikolojik olarak sorun yaşamaması için ise velilere, çocuklarını uyarmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.  
  Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi Kartepe Öğrenci Yurdu'ndan otobüsle alınan depremzede minikler, Rahmiye İlkokul ve Ortaokulu'na getirildi. Öğretmenleri tarafından kapıda karşılanan 141 ilk ve ortaokul, 29 anasınıfı öğrencisi, karma sınıflarda ders zilinin çalmasıyla eğitime başladı. Kartepe Belediyesi tarafından tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanan öğrenciler, sınıfta akranlarıyla tanıştı.  
  Afet bölgelerinde Kocaeli'ye gelen ve eğitime başlayan öğrenci sayısının bin 38 olduğu öğrenildi 




İHA
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