Kocaeli'de

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "yeni nesil eğitim", "inovatif istihdam modeli", "gençlikte kişilik yapılanmaları", "gençlik ve sanal yaşam", "aile ve genç", "yaşam kalitesi ve yaklaşımlar", "somut ve soyut yaklaşımlar" olmak üzere 7 konu görüşülecek.

Şuranın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şura ve çalıştaylarla yöneticiler, alanında uzman kişiler ile yararlanıcıların ortak akılda buluştuklarını söyledi.

İnsanlığın gerçek umudunun gençler olduğuna işaret eden Büyükakın, şurayla "Gençlik Meclisi" oluşturulmasını beklediklerini kaydetti.

Gençlerin, yeni bir fikrin sahiplenilmesi, yeniliğin denenmesi, yeni bir deneyime hazır olunması konusunda kendisinden yaşlı olan kuşaklara göre daha avantajlı olduğuna işaret eden Büyükakın, "Gençlere dair ne yapacağımızı çok bilenlere değil, gençlere sormak lazım. Gençlikte de edinilmesi mümkün olmayan bir şey var, o da tecrübe. Tecrübe, aklın mezarı olmasın diye aklımızda tutarak o tecrübeyle gençleri bir arada buluşturmak lazım. Şuralar bu maksada hizmet edecek. Gençlerle ilgili ne yapacağımızı gençleri dinleyerek, alanın uzmanlarıyla ortak akıl çıkaracağız." diye konuştu.

Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi bünyesinde tüm politika kurullarının eş zamanlı olarak alanlarında çalışmalar yürüttüğünü, bugüne kadar farklı alanlarda 7 şura ve çalıştay gerçekleştirdiklerini aktararak, şuralarla yaptıklarını, eksik kalan yanlarını görme, mevcut durumu değerlendirme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur, "Dijital Çağda Gençlik" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

AA