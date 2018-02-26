Kocaeli'nin bilinmeyenleri gün ışığına çıkacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent tarihine katkı sunmak amacıyla kurucu beylerin yolunu takip ettiği tarih sempozyumlarından Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’na sayılı günler kaldı. Bu yıl 5. kez düzenlenecek sempozyum, 9-11 Mart tarihleri arasında The Ness Otel’de yapılacak. 3 gün sürecek sempozyumda 208 akademisyen tarafından 160 tebliğ sunulacak.

BU YIL 5. KEZ DÜZENLENİYOR

Gazi Akça Koca ile başlayan Kara Mürsel Alp, Gazi Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa ile devam eden sempozyumların 5.’si bu yıl Orhan Gazi Kocaeli Tarih-Kültür Sempozyumu adı altında organize ediliyor. Sempozyum Kocaeli’nin antik çağlardan günümüze kadar süren medeniyet yolcuğuna ışık tutacak. Sempozyumdaki tebliğlerle Orhan Gazi’nin daha yakından tanınmasına imkan sunulacak.