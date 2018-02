Kocaeli’yi en iyi bilen kazanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik “Kocaeli’nin Genç Bilgeleri” Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilge Şehir Kocaeli markası kapsamında, gençlerin yaşadıkları şehir ile ilgili bilgi kazanmalarını, gençlere kentlilik bilinci aşılayarak gelecek nesiller için Kocaelili olma hissiyatı geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek Bilgi Yarışması için okullar, 02 Mart Cuma gününe kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

FİNAL 4 NİSAN’DA

Lise 9,10,11. sınıf öğrencisi 3 asil 1 yedek öğrenci, grup rehberi öğretmen ve okul müdürlerinden oluşan grup İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. 12-23 Mart 2018 tarihlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe elemeleri yapılacak. İlçe elemelerinde başarılı olan İlçe birincisi okullar, 04 Nisan Çarşamba günü Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek finalde yarışacaklar.

KOCAELİYE DAİR HERŞEY

Kocaeli İlinin kültür varlıkları, coğrafyası, tarihi, müzik ve yemekleri, turizmi, sporu, önemli şahsiyetleri gibi kategorilerde bilgilerini yarıştıracak lise öğrencilerini, yarışmada büyük hediyeler de bekliyor. Yarışmacılar Kocaeli ile ilgili bilgilere ek kaynak olarak kutuphane.kocaeli.bel.tr web sayfasından ve Kocaeli Turizm Rehberi ile Kocaeli Açık Hava Müzesi kitaplarından da faydalanabilir.

KOCAELİ’Yİ EN İYİ BİLENE ÖDÜL

Kocaeli’nin Genç Bilgeleri Liselerarası Kent Kültürü Bilgi Yarışması birincisi olan okula takımına Avrupa Turu, ikinci olan okul takımına Balkan Turu, üçüncü olan okul takımınaysa Kapadokya Turu ödülü verilecek. Yarışma takımı her okuldan 3 asil 1 yedek öğrenci, okul müdürü ve grup rehber öğretmeninden oluşacak ve yarışmada üç öğrenci yarışacaktır. Derece alan grup öğrencilerinin her birine başarı belgesi, finale kalan her okula da genç bilge kupası verilecek. 04 Nisan da yapılacak yarışma sonucu ödül alan okullar 18-30 Haziran tarihlerinde seyahatlerini yapacaklar.