Kodlama Eğitimi devam ediyor

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğinde hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Kocaeli’de Eylül ayında başlattığı kodlama eğitimlerine devam ediyor. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in de katıldığı eğitimlerde yaşları 7-14 arasında değişen toplam 20 çocuğa kodlama eğitimi verildi. Kocaelili çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Kocaeli’de bugüne kadar 100 çocuğa ulaşıldı. Kocaeli’de toplam 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Böylece, Kocaeli ile birlikte Marmara Bölgesi’nde toplam 1.900 çocuğa ulaşılacak.

Scratch programı kullanılıyor

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. Çocukların hayalleri ile gerçeklik arasındaki mesafeyi kısaltan Arduino, bilinmez bir kara kutu olarak görülen elektronik cihazların iç dünyasını aydınlatıyor. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma imkânı veriyor. Arduino eğitimlerinin ardından ulusal bir kamp düzenlenerek başarılı öğrenciler yurtdışında kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.