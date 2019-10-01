Komek'ten yabancı dil eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bünyesinde faaliyete geçirdiği Kariyer Akademisi ile gençlerin kariyer planlamalarına destek vermeyi sürdürüyor. Kariyer Akademisi’nde geçtiğimiz hafta yine önemli bir seminer gerçekleştirildi. “Yabancı Dil Öğrenmede Yöntem ve Teknikler” konulu eğitimde katılımcılara, yabancı dil öğrenmenin önemi başta olmak üzere dil öğrenmedeki önemli teknikler ve ipuçları detaylı bir şekilde aktarıldı.

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ve özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimi, Yabancı Dil Eğitmeni ve Filolog Özcan Mumcu verdi. Seminerin başında, yabancı dil öğrenmenin ve konuşmanın önemi üzerinde duruldu.

YABANCI DİL OLMAZSA OLMAZ

Eğitimde, günümüzde yabancı dil öğrenmenin çağın olmazsa olmazları arasında olduğu kaydedildi. Globalleşen dünyada dil bilmenin hayati önem taşıdığı ifade edilerek, “Durum böyle olunca İngilizce günlük hayatımızda anadilden sonra ikinci dil haline geldi. Hatta sadece İngilizce değil, üçüncü bir dil de ihtiyaç haline gelmeye başladı” dendi.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Eğitimde yabancı dil öğrenmenin yöntem ve teknikleri detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

HATA YAPMAKTAN KORKMA

İlk yöntem “hata yapmaktan korkma” sloganıyla ifade edildi. Bu esnada katılımcılara, yabancı dil konuşurken hata yapmaktan çekinilmemesi ve yapılan yanlışların kişiyi engellememesi gerektiği üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra, dil öğrenmeyi bir oyun haline getirmek, kelime bilgisini giderek geliştirmek, ilgi duyulan alanları yabancı dilde okumak ve dili öğrenilen ülkenin sosyo-kültürel yapısını bilmek gibi başlıkların, lisan öğrenmeye katkı sunacağı kaydedildi.

TEKNOLOJİYİ KULLANIN

Yabancı Dil Eğitmeni ve Filolog Özcan Mumcu eğitimde yabancı dil öğrenme yöntemlerinin en önemlisinin ise teknolojiyi doğru kullanmak olduğunu söyledi. Mumcu, “Teknoloji, dil öğrenmede kişiye önemli katkı sunar. Kolaylıkla telefona indirilebilecek programlarla yurt dışına gitmeden dil öğrenebileceğinizi unutmayın” dedi. İlgiyle izlenen seminer, katılımcılardan gelen sorunların yanıtlanması ile sona erdi.