EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOSTÜ Rektörüne EBDAD’dan Anlamlı Ödül

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a, EBDAD tarafından “Eğitimde Kalite Hizmet Ödülü” verildi.

KOSTÜ Rektörüne EBDAD'dan Anlamlı Ödül

23 Haziran 2022 Perşembe 20:31


Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EBDAD) tarafından gerçekleştirilen Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi | International Teacher Education and Accreditation Congress [ITEAC]'ın altıncısı bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi ile işbirliğiyle Çanakkale’de yapıldı. TEAC 2022, EPDAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal’ın moderatörlüğünde Başkan Prof. Dr. Cemil Öztürk, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak, EFDEK Başkanı Prof. Dr. Selahattin Öğülmüş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, YÖKAK Eski Başkanı ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kazakistan IAAR Uluslararası İş birliği Müdürü Dr. Timur Kanapyanov ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ın konuşmaları ve ödül takdimleri ile başladı. 


Eğitimde Kalite Hizmet Ödülü

Önceki dönem YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a Türkiye yükseköğretim kalite güvence sisteminin kuruluşu ve geliştirilmesi için yapmış olduğu çalışmalar ile EPDAD olarak öğretmen eğitiminde kalitenin güvence altına alınması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleşmesi için yaptığı örnek liderlik ve rehberlik dolayısıyla "2022 Eğitimde Kalite Hizmet Ödülü" verildi.  Ödül, EPDAD Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından takdim edildi. KOSTÜ Rektörü Prof Dr. Muzaffer Elmas” Kalite konusunda yapılan çalışmaların ödüle layık görülmesi gurur verici. Bu ödülü layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli üniversitesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Minik Biniciler Belgelerini Aldı Minik Biniciler Belgelerini Aldı
Kocaeli'de Yks'nin İkinci Oturumu Ayt Heyecanı Kocaeli'de Yks'nin İkinci Oturumu Ayt Heyecanı
YÖK Başkanı Özvar YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu: YÖK Başkanı Özvar YKS'ye girecek öğrencilere...
Fly BVLOS Technology İlk Uluslararası İHA Eğitimini Tamamladı Fly BVLOS Technology İlk Uluslararası İHA Eğitimini...
Gebzeli Öğrencilere Karneler Protokolden Gebzeli Öğrencilere Karneler Protokolden
Karneleri Başkan Bıyık Dağıttı Karneleri Başkan Bıyık Dağıttı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Minik Biniciler Belgelerini Aldı
Büyükşehir’in 4-6 yaş arası çocuklara yönelik başlattığı 4 haftalık At Biniş Eğitimlerine katılan...

Haberi Oku