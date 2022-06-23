KOSTÜ Rektörüne EBDAD’dan Anlamlı Ödül





Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EBDAD) tarafından gerçekleştirilen Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi | International Teacher Education and Accreditation Congress [ITEAC]'ın altıncısı bu yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliğiyle Çanakkale’de yapıldı. TEAC 2022, EPDAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal’ın moderatörlüğünde Başkan Prof. Dr. Cemil Öztürk, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak, EFDEK Başkanı Prof. Dr. Selahattin Öğülmüş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, YÖKAK Eski Başkanı ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kazakistan IAAR Uluslararası İş birliği Müdürü Dr. Timur Kanapyanov ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ın konuşmaları ve ödül takdimleri ile başladı.





Eğitimde Kalite Hizmet Ödülü

Önceki dönem YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a Türkiye yükseköğretim kalite güvence sisteminin kuruluşu ve geliştirilmesi için yapmış olduğu çalışmalar ile EPDAD olarak öğretmen eğitiminde kalitenin güvence altına alınması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleşmesi için yaptığı örnek liderlik ve rehberlik dolayısıyla "2022 Eğitimde Kalite Hizmet Ödülü" verildi. Ödül, EPDAD Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından takdim edildi. KOSTÜ Rektörü Prof Dr. Muzaffer Elmas” Kalite konusunda yapılan çalışmaların ödüle layık görülmesi gurur verici. Bu ödülü layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.