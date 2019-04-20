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KOŞYAZ'dan seminer

Koşyaz'dan "Çocuklarda Öfke Kontrolü ve ve Önleyici İletişim" konulu seminer

KOŞYAZ'dan seminer

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:58

Hiçbir önemli günü atlamayan KOŞYAZ ekibi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. KOŞYAZ-Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Gebze Gençlik Merkezi'nde "Çocuklarda Öfke Kontrolü ve Önleyici İletişim" konulu seminer düzenliyor.  22 Nisan Pazartesi günü saat 17:30'daAyşe Moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seminere konuşmacı olarak  Kocaeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Ayşe Hicret Güdük katılacak.
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