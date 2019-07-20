KPSS'de zorlu süreç

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın bu sabah 10:15'te başlayan alan bilgisi oturumuna 46 bin 467 aday katılırken, öğleden sonra 63 bin 149, pazar günü ise 56 bin 806 adayın katılacağını bildirildi.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
ÖSYM Başkanı Aygün, bugün yapılan alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltileceğini ve 150 dakika süre verileceğini, pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacağını ifade etti.
ÖSYM Başkanı Aygün, bugün yapılan alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltileceğini ve 150 dakika süre verileceğini, pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacağını ifade etti.
Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu.
KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.