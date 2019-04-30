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Kroman Çelik Etkinliklere Devam Ediyor

Gebze Kroman Çelik İlkokulu öğrenci ve velileri ile gerçekleştirdiği etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor.

Kroman Çelik Etkinliklere Devam Ediyor

30 Nisan 2019 Salı 13:26

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236 öğrencisini 11. Kocaeli Kitap Fuarına götüren okul, velileri için ise okumaları gereken kitaplar önererek bu kitaplar hakkında ödüllü sınav yapıyor. Bu gibi etkinlikler ile hem velinin bilinçlenmesi sağlanıyor hem de okul, öğrenci ve veli arasında bağ güçlendiriliyor.

VELİLERDE EĞİTİLİYOR

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından önceki gün okulda  ‘El Sanatları Kursu’nun sergisi açıldı. Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Celil Demirci, Mahmut Aşıkoğlu, Şenol Pekgöz ve Halil Atlı katılım gösterdi. Serginin açılış töreninde konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan “Okullarımızın amacı iyi insan yetiştirmektir. Biz eğitim yöneticileri bu okulda iyi insan yetişmesi için yapılan çalışmaları takip ediyoruz ve gereğinin yerine getirildiğini görüyoruz. Burada sadece çocuklar değil velilerin de eğitilmekte olduğunu görmek bizi çok mutlu etmektedir. Bu faaliyetleri yürütmekte olan başta Okul Müdürü Zihni Aydın olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

ETKİNLİKLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Okul Müdürü Zihni Aydın “Okulumuzdaki etkinliklere katılarak bizleri onurlandıran İlçe Milli Eğitim Müdümüz Şener Doğan başta olmak üzere, Şube Müdürlerimiz Celil Demirci, Mahmut Aşıkoğlu, Şenol Pekgöz, Halil Atlı’ya ve İlçemiz değerli Eğitim Yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerimizi devam ettireceğiz ve çalışmalarımıza hem eğitim hem de öğretim yönüyle farklılıklar katarak değerli öğrenciler yetiştireceğiz” diye konuştu.

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