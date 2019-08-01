Kursiyerlere dış çekim fotoğrafçılığı eğitim verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları verdiği eğitimlerde sadece “öğretmekle” yetinmiyor. Özellikle meslek branşlarında verilen bilgiler, uygulamalı eğitimlerle sürekli destekleniyor. KO-MEK Fotoğrafçılık Branşı da kursiyerleri için son dönemde moda olan dış çekim konusunda geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Fotoğrafçılık kursiyerleri hem genç bir çiftin hayalini gerçekleştirdi, hem de fotoğrafçılık alanında önemli bir mesleki deneyim kazandı.

ÖNCELİKLE DIŞ ÇEKİM TEKNİKLERİ ANLATILDI

KO-MEK Fotoğrafçılık Branşında müfredat gereği dış çekim konusuna geçildi. Kurs merkezlerinde usta öğreticiler tarafından konunun teknik özellikleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Kursiyerlere bu kapsamda dış çekimde uyulması gereken teknikler aktarıldı. Derslerde dış çekimde ışığın önemine vurgu yapılarak, hava şartlarına göre fotoğrafçının en uygun şekilde ışığı ayarlaması gerektiği ifade edildi. Fotoğrafı çekilecek öznenin ışık düzeninde doğru noktaya yönlendirilmesi ve poz verme tekniklerinin üzerinde duruldu. Ayrıca kadraj teknikleri ve dış çekim esnasında kullanılacak reflektörün doğru kullanılmasının fotoğrafın kalitesini arttıracağı anlatıldı.

TEKNİK BİLGİ YETMEZ, HAYDİ DIŞ ÇEKİME

Verilen teknik bilgilerle yetinilmedi. Fotoğrafçılık branşı kursiyerleri bu önemli dersin uygulamalı bölümü konusunda eğitime alındı. Kocaeli’nin en güzel mekanlarından biri olan Av Köşkü Bahçesi dış çekim için uygun görüldü ve kursiyerlerin burada öğrendikleri dış çekim tekniklerini uygulaması konusunda hazırlık yapıldı.

GENÇ BİR ÇİFTİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu aşamada KO-MEK Fotoğraçılık Kursiyerleri, güzel bir olaya vesile oldu.

Kursiyerler kısa bir süre önce evlenen ancak dış çekim yaptıramayan bir çiftin hayalini gerçekleştirdi. Kış aylarında evlendikleri için dış çekim fotoğrafları olmayan genç çift, KO-MEK Fotoğrafçılık kursiyerlerine Av Köşkü Bahçesinde modellik yaptı. Fotoğrafçılık Kursiyerleri çektikleri birbirinden güzel fotoğraflarla yeni evli çiftin dış çekim albümünün oluşmasına vesile oldu.

“DIŞ ÇEKİM BİLGİN VAR MI” DİYE SORARLAR

Öte yandan bilindiği gibi, son yıllarda önemli günlerde dış çekim yaptırma konusuna büyük ilgi var. Stüdyo ortamında çekilen, düğün, nişan ya da sünnet fotoğrafları dış çekimlerle daha da unutulmaz hale geliyor. Kocaeli’nin doğal güzelliklerini seçen çiftler bu konuda iyi bir dış çekim fotoğrafçısı arayışına giriyor. Bu nedenle dış çekim fotoğrafçılığı önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Dış çekim tecrübesi olmayan bir fotoğrafçının, iş bulması bu nedenle zorlaşıyor. KO-MEK Fotoğrafçılık Branşı, bu nedenle kursiyerlerini dış çekim teknikleri konusunda yetiştirirken, uygulamalı eğitim vermeyi ihmal etmiyor. Verilen eğitim sayesinde kursiyerler kolaylıkla fotoğrafçılık stüdyolarında iş bulabiliyor.