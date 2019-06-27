banner366
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

LGS Türkiye Birincisi Gebze'den!

Liselere Giriş Sınavında Türkiye birincisi Gebze’den çıktı.

LGS Türkiye Birincisi Gebze'den!

27 Haziran 2019 Perşembe 10:13

1 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavında Gebze Emlak Konutları Ortaokulu öğrencilerinden Çağla Dilan Ayar tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldu. Çağla'nın bu başarısı ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye Birincisi olmanın haklı gururunu yaşayan Çağla Dilan Ayar sınavdaki başarısını disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu, 4 yıl öğrenim gördüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulunda yapılan sınav hazırlık çalışmaları haricinde herhangi bir destek almadığını ifade etti. Çağla Dilan başarısında büyük katkısı olduğunu düşündüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
LgsTürkiye BirincisiGebzeÇağla Dilan Ayar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’te “Bal” gibi branş KO-MEK’te “Bal” gibi branş
Darıca Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Başladı Darıca Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Başladı
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Genç İletişimciler Kep Attı Genç İletişimciler Kep Attı
GTÜ’de mezuniyet heyecanı GTÜ’de mezuniyet heyecanı
2019 LGS sonuçları açıklandı 2019 LGS sonuçları açıklandı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

KO-MEK’te “Bal” gibi branş
Tarım istihdam branşları arasında yer alan Arıcılık, hem cebe, hem ruha iyi geliyor.

Haberi Oku