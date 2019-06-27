LGS Türkiye Birincisi Gebze'den!

1 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavında Gebze Emlak Konutları Ortaokulu öğrencilerinden Çağla Dilan Ayar tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldu. Çağla'nın bu başarısı ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı.



Türkiye Birincisi olmanın haklı gururunu yaşayan Çağla Dilan Ayar sınavdaki başarısını disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu, 4 yıl öğrenim gördüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulunda yapılan sınav hazırlık çalışmaları haricinde herhangi bir destek almadığını ifade etti. Çağla Dilan başarısında büyük katkısı olduğunu düşündüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.