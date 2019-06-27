LGS Türkiye Birincisi Gebze'den!

Türkiye Birincisi olmanın haklı gururunu yaşayan Çağla Dilan Ayar sınavdaki başarısını disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu, 4 yıl öğrenim gördüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulunda yapılan sınav hazırlık çalışmaları haricinde herhangi bir destek almadığını ifade etti. Çağla Dilan başarısında büyük katkısı olduğunu düşündüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Türkiye Birincisi olmanın haklı gururunu yaşayan Çağla Dilan Ayar sınavdaki başarısını disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu, 4 yıl öğrenim gördüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulunda yapılan sınav hazırlık çalışmaları haricinde herhangi bir destek almadığını ifade etti. Çağla Dilan başarısında büyük katkısı olduğunu düşündüğü Gebze Emlak Konutları Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.