LİSELİ GENÇLER EFENDİMİZİN İZİNDE! SİYERİ NEBİ YARIŞMASI

Anadolu Gençlik Derneği, evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur. Anadolu Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek, kurtların kapmaya niyetlendikleri kuzulara hangi nehrin kenarında olursa olsun kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla paylaşacak, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı bir ve bütün tutacak kadroların harmanlandığı etkin bir teşkilattır.

İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması mücahedesinde aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bilirken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev addediyoruz. Yeryüzündeki her insan için yaşama hakkını, inanç ve düşünce hürriyetini, aile oluşturma ve neslini koruma hakkını, mülkiyet edinebilme hakkını ve akıl sağlığının güvenceye alınması hakkını temel ve vazgeçilemez haklar olarak kabul ediyoruz. Özgür ve hak sahibi olarak doğan insanların özgür ve hak sahibi olarak yaşayacakları ‘’Yeni Bir Dünya’’ sevdamızdır.

Komşumuz açken tok yatmayı kendimiz için utanç vesilesi sayıyoruz ve insanların yararına en azından yoldaki bir taşı kaldırmaya sevk etmeyen her türlü boş inançtan uzak olmayı yeğliyoruz.

En küçüğünden en büyüğüne yaptığı her iyi işi en güzel şekilde neticelendirmek üzere ciddiye alan; büyük ideallerin peşinde koşarken ayrıntılara takılıp kalmayan ve aynı zamanda ayrıntıları ıskalayıp da estetikten, zarafetten, saygıdan yoksun tutumlar sergilemeyen; görünüşte bir iyiliğin kalpte de aynı duygularla karşılık bulmadığında gösterişten öteye bir anlam ifade etmediğini idrak eden; yaşamın tüm alanlarında bütün söz ve davranışlarında hakkaniyeti ve adaleti ayakta tutmaya çalışan bir gençlik yetiştirmeyi önceliyoruz.

Anadolu Gençlik Derneği kendi zamanının tanıklığını yaparak kadim olan iyinin gelenekten geleceğe taşınmasında köprü görevi üstlenmiş bir yapılanmadır. Sahip olduğumuz değerlerin yeryüzündeki tüm insanların hem birbirleriyle hem de evrenin varoluş gayesiyle barışık yaşamasının yegâne teminatı olduğuna inancımız tamdır.

Bu inançla yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara yardım etmeyi görev bilen; yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinen; söz verdiklerinde sözlerinde duran; her türlü sıkıntılı durumda bile direnip sabreden; kendinin ve yakınlarının aleyhine olsa bile adaleti gözeten tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz.

KAYBEDENİ OLMAYAN SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI (LİSE VE İMAM HATİP)

Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu ve İmam Hatipler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet duygularını pekiştirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) hayatı hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamayı ve örnek bir nesil yetiştirmektir. İyiyi ve güzeli kendine şiar edinmiş teşkilatımızın güzeli yaygınlaştırmasında Siyer-i Nebi yarışmasından istifade ederek mesajımızı en doğru ve etkili bir şekilde muhatap kitlemize ulaştırmayı hedefliyoruz.

LİSELİ GENÇLER EFENDİMİZİN İZİNDE!

Her genç yetiştirilmeyi bekleyen bir çiçektir. Bizim için susuz ve ekilmemiş topraklardaki hiçbir gencimiz feda edilmeyecek kadar değerlidir ve baharı başlatacak çiçeğin tohumunu atmak vazifesi bizlerindir.

Fidanlar erken yaşlarda eğilirler, şekil alırlar. Gençlerimiz de Lise çağlarında şekillenirler ve aldıkları şekilleri çevrelerine aksettirirler.

Ülkemiz gençliğinin içerisinde bulunduğu durum ortadadır. Gençlerimize bulundukları konumu, kendilerine kalan mirası ve gidecekleri rotayı vermek için yarışmamız çok önemlidir.

Türkiye geneli Lise öğrencilerinin katılacağı Siyer-i Nebi Yarışması hedefi doğrultusunda, Peygamberimizin Hayatını gençlerimizin örnek alması son derece mühimdir. Yapacağımız yarışma bir nebze de olsa ülkemizde bulunan Liseli gençlere ulaşmakta önemli bir adımdır.

YARIŞMA TAKVİMİ

· Son Başvuru: 15 Kasım 2019

· Giriş Belgesi Alma: 7 Aralık 2019

· Sınav Tarihi: 15 Aralık 2019

· Sonuçların Açıklanması: 30 Aralık 2019

· Ödül Töreni: 31 Aralık 2019

ÖDÜLLER

GENEL MERKEZ

5.000 – 4.000 – 3.000 – 2.000 – 1.000

İL ÖDÜLLERİ

2.000 – 1.000 - 750

İLÇE ÖDÜLLERİ

1.000 - 750 – 500



