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Mimarlık Öğrencileri Tarihi Yaşatacak!

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kültürel miras niteliğindeki konutların yıllarca ayakta kalabilmesi için çalışmalara başladı.

Mimarlık Öğrencileri Tarihi Yaşatacak!

25 Ocak 2017 Çarşamba 09:40

Bursa’da bulunan 5 tescilli kültür mirası evin belgelenmesi, yaşatılması ve ilçeye kazandırması süreçlerine katkı sağlamak için Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri işe koyuldu.  ‘’Tarihi Yapı Çözümleme’’ dersi kapsamında Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, öğretim üyeleri Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, Arş. Gör. Sena Güneş,  Arş. Gör. Selin Öztürk, Arş. Gör. Ayşegül Çakan’ın yürütücülüğünde Bursa’nın Orhaneli İlçesi’nde belgeleme çalışmaları yapılıyor. Tescilli 5 geleneksel konutun;  rölöve süreci devam ediyor, bahar döneminde ise restitüsyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alan çalışması; hem yürütücülerin hem de öğrencilerin aktif olarak çalıştığı, ilerde kültürel miras çalışmaları başlığı altında literatüre de önemli katkılar sağlayacak. Henüz belgelenmemiş bir yerleşimi konu alması bakımından gerçekleşen yoğun süreç, uygulama düzeyinde de katkıda bulunulabilecek detaylı bir çalışmanın ilk aşamasını temel oluşturacak. Bu çalışmadan oldukça memnun olan Orhaneli’ deki yöneticiler ve yaşayan halk yapılan çalışmaları yakından takip edip, öğretim görevlilerine ve öğrencilere büyük bir ilgi alaka  gösteriyor. 

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