MİNİK MERT'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ ...

3 Yaşında ki Minik Mert'ten Şehitler Kütüphanesi'ne kitap desteği

Körfez'de, Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı ve Şehit Jandarma

Uzman Onbaşı Erdi Demirer adına açılacak olan kütüphaneye,

toplumun her kesimi kitap desteği devam ediyor. Gazeteci Mustafa

Eranıl tarafından kurulacak olan kütüphaneye için kitap toplama

kampanyasına katılanlardan biri de 3 yaşında ki minik Mert Boşnak

oldu. Bilgi Sarmalı Anaokulu Öğrencisi olan minik Mert Boşnak;

ailesinin kendisine almış olduğu kitapları; Şehit Kütüphanesi'ne

verilmek üzere kurumun müdüresi Nimet Karaarslan Konuk'a teslim

etti. Ailesi'nin önerisi ile kitapları şehitler kütüphanesine bağışlayan 3

yaşında ki minik Mert'in bu güzel ve anlamlı desteği, herkese güzel