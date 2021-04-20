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MİNİK MERT'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ ...

3 Yaşında ki Minik Mert'ten Şehitler Kütüphanesi'ne kitap desteği

MİNİK MERT'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ ...

20 Nisan 2021 Salı 09:37

Körfez'de, Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı ve Şehit Jandarma
Uzman Onbaşı Erdi Demirer adına açılacak olan kütüphaneye,
toplumun her kesimi kitap desteği devam ediyor. Gazeteci Mustafa
Eranıl tarafından kurulacak olan kütüphaneye için kitap toplama
kampanyasına katılanlardan biri de 3 yaşında ki minik Mert Boşnak
oldu. Bilgi Sarmalı Anaokulu Öğrencisi olan minik Mert Boşnak;
ailesinin kendisine almış olduğu kitapları; Şehit Kütüphanesi'ne
verilmek üzere kurumun müdüresi Nimet Karaarslan Konuk'a teslim
etti. Ailesi'nin önerisi ile kitapları şehitler kütüphanesine bağışlayan 3
yaşında ki minik Mert'in bu güzel ve anlamlı desteği, herkese güzel
örnek oluşturdu.


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