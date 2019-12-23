Minikler anneleriyle birlikte kitap okudu

Kılıçarslan İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, ‘Anne Çocuk Okuma Saatini’ öğretmenlerinin gözetiminde anneleriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde yaptı. Kütüphane yetkililerince kitap okumanın öneminin sıkça değinildiği etkinlikte, Büyükşehir Halk Kütüphanesi’ndeki kitaptan dünyayı keşfederek raflarda bulunan 16 bin adet kitabın arasında okumanın tadına vardı.

KENDİ KAĞITLARINI ÜRETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi; Seka Bilim Merkezi 2’nci katında; Modern ve ferah iç mekânı, farklı çalışma ortamı ile bilinenin dışında hizmet veriyor. Halk kütüphanesinin son konukları Kılıçarslan İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri oldu. Minikler anneleri ile kitap okuduktan sonra Seka Kağıt Müzesi’nde geri dönüşüm malzemelerinden kendi kağıtlarını üretti. Daha sonra minikler, Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni gezerek hafızalara kazınacak bir gün geçirdi.

OKUMAYI SEVENLERİN TEK ADRESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde E- kütüphaneyle birlikte yaklaşık 36 bin kitap okuyucuya sunuluyor. Okuyucular kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlardan da faydalanabiliyor. Toplu okuma saatlerinin de rahatlıkla yapabildiği nezih ve nitelikli mekânıyla ders çalışmayı, araştırmayı ve okumayı sevenlerin tek adresi olmayı başardı. Ücretsiz üyelik sistemiyle ödünç kitap hizmeti de sunan kütüphaneye üye olabilmek için kimlik kartı yeterli. Halk kütüphanesi Pazartesi günü hariç haftanın her günü 09:00-18:00 saatleri arası hizmet veriyor.











