Miniklere geri dönüşümün önemi aktarıldı

Hizmete girdiği günden bu yana birçok farklı ve eğitici etkinliklere ev sahipliği yapan Kocaeli Bilim Merkezi’nde yine anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Minikler ile Atıktan Ağaca” etkinliğine katılan 300 çocuk, atık malzemeleri ekolojik geri dönüşümle çimlenmeye hazır tohumlar haline getirdi. Etkinlikle, minikler hem eğlendi, hem de atık malzemelerin geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu öğrendi.

EĞLENDİREN VE ÖĞRETEN ÇALIŞMALAR

Geri dönüşümün önemini anlatmak için yapılan etkinliğe, 4-5 yaş arası 300 minik katıldı. Çocuklar; Tohum Bombası atölyesinde etkinliğin temasını oluşturan atık malzemelerin ekolojik geri dönüşümünü deneyimlerken Akıl Oyunları, Ebru Sanatı ve Kodlama Atölyesi gibi farklı atölyelerde aktivite yapma imkânı buldu. Gerçekleştirilen çalışmalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkartan minikler hem öğrendi hem de eğlendi.

85 FARKLI ATÖLYE

Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki etkinliklere 4-13 yaş arasında çocuklar katılabiliyor. Çocuklar okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 farklı grupta ve 85 farklı konuda atölye çalışmalarına iştirak edebiliyor. Dünyanın en büyük bilim merkezi olan ABD’deki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında yürütülen faaliyetler kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi’nde 215 düzenek bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi; Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, INTEL ve Avrupa Birliği Projeleri kapsamında, birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıyor.











