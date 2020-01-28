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Model uçak kursu açıldı

Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi tarafından model uçak kursu açıldı.

Model uçak kursu açıldı

28 Ocak 2020 Salı 17:27

Merkez Mahallesi Kapalı İş Merkezi'nde kurulan atölyede, öğretici Gülsüm Tuz'un nezaretinde 15 kursiyer model uçak kursuna katıldı. 

THY Gölcük Şube Başkanı Mustafa Cintaş, yaptığı açıklamada, ilçede model uçak kursunu açtıklarını, daha sonra da planör, serbest paraşüt, yamaç paraşüt yelken kanat, uçuş simülatörü ve pilotaj kursu vereceklerini söyledi.

Bu kurslara katılmak isteyenleri, şube bünyesinde açılan Genç Kanatlar Kulübüne beklediklerini aktaran Cintaş, "2016 yılında hedeflediğimiz mülkiyet edinme çalışmamızı sonuçlandırarak, 2019 yılında içinde bulunduğumuz şube binamızda model uçak eğitim atölyemizi kurumumuza kazandırmış bulunmaktayız." dedi.



AA
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