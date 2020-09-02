MÜSİAD Gebze ve KOSGEB arasında işbirliği

MÜSİAD Gebze şubesi ve KOSGEB Kocaeli Batı müdürlüğü arasında gerçekleşen işbirliği neticesinde, pandemi süresince her hafta çarşamba günleri saat 09:00 - 17:00 saatleri arasında KOSGEB uzmanları MÜSİAD Gebze şube merkezinde Gebzeli iş adamları ve Girişimci adaylarına hizmet verecek. Oluşacak yoğunluğa göre hizmet günleri artırılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz; "Gebze Merkezde KOSGEB bulunmadığından dolayı Gebze Merkezinde bulunan MÜSİAD Gebze şubemiz, KOSGEB ile görüşmeler neticesinde bölgemizdeki vatandaşlarımıza hizmet sunabilmek adına çalışmalarımızı başlattık." dedi. MÜSİAD Gebze Başkanı Beyaz, MÜSİAD Gebze üyelerini, MÜSİAD üyesi olmayan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki iş insanlarını, Girişimci adaylarını, işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen kobilerimizi, kadın ve genç girişimcilerimizi MÜSİAD Gebze şubesine KOSGEB teşvikleri hakkında bilgi ve destek almaya davet etti.