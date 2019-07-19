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Nijerli Gençlerden tecrübe paylaşımı

Nijerli gençler ve TİKA gönüllüleri el sanatları atölyesinde buluştu. Nijerli engelli zanaatkarlar, gönüllülere tecrübelerini aktarıp, deri mamulleri, kemik takı tasarımı ve örgü ev eşyaları yapım sürecini anlattı.

Nijerli Gençlerden tecrübe paylaşımı

19 Temmuz 2019 Cuma 10:03

 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Nijer'in başkenti Niamey’de bulunan gönüllüler ve Niamey El Sanatları Derneği iş birliğinde "Nijer ve Türk Gençleri Arasında Takı Tasarım ve El Sanatları Uygulamalı Eğitim Atölyesi" düzenlendi. Türkiye Maarif Vakfı Nijer-Türk Dostluk Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, Nijerli engelli zanaatkarlar gönüllülere tecrübelerini aktarıp, deri mamulleri, kemik takı tasarımı ve örgü ev eşyaları yapım sürecini anlattı. Türkiye’den gördükleri destekten memnuniyetlerini dile getiren zanaatkarlar, ürünlerinin daha çok tanıtılabilmesi ve pazarda yer edinmesi adına Türk ve Nijerli yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hasan Sarıtaş da TİKA’nın "Tecrübe Paylaşımı Programı" aracılığıyla Türk gençlerin bölge insanlarıyla tanıştırılmasının önemine değinerek, "Nijer’de olmak bambaşka bir duygu. Afrika kıtasının en fakir bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve onlarla birlikte birkaç gün geçirmek benim için oldukça mutluluk verici." diye konuştu.

TİKA ve Nijer Genç Girişimciler Bakanlığı iş birliği ile donanım ve malzeme desteğinde bulunulan engelli girişimciler, ürünlerden elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor. 18 Temmuz’da başlayan atölye çalışması 2 gün devam edecek.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.



AA
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