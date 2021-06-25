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‘’Ödüllü Aklınla 1000 Yaşa’’ yarışmasında final heyecanı

İl genelindeki dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nın yarı final sınavı yapıldı.

‘'Ödüllü Aklınla 1000 Yaşa'' yarışmasında final heyecanı

25 Haziran 2021 Cuma 19:09

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen dördüncü sınıf öğrencileri arasında özel yetenekli öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirme imkanları sağladığı, “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nın yarı final sınavı yapıldı. Yarışmalara başvuru yapan toplam 13 bin 787 öğrenci çevrim içi olarak sınava katıldı. Bu etapta başarılı olan öğrenciler, 26 Haziran Cumartesi günü yüz yüze gerçekleştirilecek olan final mücadelesine katılacak.

 

NELER SORULDU?

Ön eleme soruları iki bölümden oluştu. Öğrencilere birinci bölümde; sudoku,  tek ve dört işlemli kendoku, kendoku hata bulma, tıpa tıp bulmaca, gölge oyunu, yerleşmeyen kelime, kelime yerleştirme, pentomino yerleştirme ve tetromino yerleştirme başlıklarında sorular yöneltildi. Öğrenciler, ikinci bölümde ise klasik sudoku, abc bağlamaca, farklı komşular, hazine avı, mesafeler, eklemeli anagram, bölgesel sudoku ve işlem piramidi sorularına cevap verdi.

 

FİNAL 3 FARKLI BÖLGEDE GERÇEKLEŞECEK

“Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nın yarı final sonuçları https://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr/YariFinalSonuclari.aspx web sitesinde yayınlanmaktadır. Öte yandan yarışmanın final sınavı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 13.30 -15.30 arasında 3 farklı bölgede gerçekleşecek. İzmit Sınav Merkezi olan İzmit Türkan Dereli İlkokulu’nda ilçelere göre İzmit, Kartepe, Kandıra, Derince, Körfez ilçelerinden 521 öğrenci katılacak. Gebze Sınav Merkezi; Gebze 50. Yıl Chrysler İlkokulu’nda Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ilçelerinden 416 öğrenci katılım gösterirken Gölcük Sınav Merkezi olan Gölcük Barbaros İlkokulu’nda ise Başiskele, Gölcük, Karamürsel ilçelerinden 322 öğrenci sınava katılacak ve toplamda bin 259 öğrenci final mücadelesinde zeka sorularını yanıtlayacak.

 

BİRİNCİYE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerden

birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat verilirken Mansiyon (4. ve 10. arası) Kodlanabilen drone ve yarışmaya katılan öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmada ilk 10'da öğrencisi olan öğretmenlere akıllı bileklik ve İlk 3'de öğrencisi olan okullara da Masaüstü Bilgisayar ve Yazıcı verilecek.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN BAŞARILAR DİLEDİ

Zeka Oyunları ile ilgilenen öğrencilerde problem çözme ve analitik düşünme becerilerinde olumlu değişimler olmakta. Erken yaşlarda zeka oyunları ile öğrencilere tanışma fırsatı sunan Aklınla1000Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nın Büyükşehir Belediyemizin önemli eğitim projelerinden olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, aklın ve bilimin ışığında, aydın ve çağdaş nesiller yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenleri kutlarken yarışmaya katılan tüm öğrencilere de eğitim yaşamlarında başarılar diledi


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