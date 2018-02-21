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Öğrenciler Doğru Hamlede Buluşuyor

Kocaeli genelindeki 57 ilköğretim okuluna tam donanımlı satranç sınıfı kazandırıldı

Öğrenciler Doğru Hamlede Buluşuyor

21 Şubat 2018 Çarşamba 10:50

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’ndeki ilköğretim okullarına yönelik başlattığı Satranç Sınıfı hamlesini kararlılıkla yürütüyor.  70 okulu kapsayan çalışma kapsamında bugüne kadar Kocaeli genelindeki 57 ilköğretim okuluna tam donanımlı satranç sınıfı kazandırıldı.

 

EN İYİ PROJE SEÇİLMİŞTİ

Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi daha önce de ilköğretimin birinci sınıfına başlayan Kocaeli’ndeki tüm öğrencilere satranç takımı dağıtmıştı. “Doğru Hamlede Buluşalım” adını taşıyan proje sayesinde binlerce çocuk satranç sporu ile tanışmış ve bu başarı Türkiye’nin de dikkatini çekerek, ülkenin en prestijli Spor Dergisi olan Spor&Spor Dergisi tarafından “En İyi Proje” ödülüne layık görülmüştü.

 

GEBZE’DEN KANDIRA’YA OKULLARA SATRANÇ SINIFI

Satranç sporunun çocuklar üzerindeki olumlu gelişimini her zaman gündeminde tutan Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına zaman içinde sürdürdü. Bu kapsamda kısa bir süre önce Kocaeli genelindeki tüm okullara birer satranç sınıfı kazandırılması için kollar sıvandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gebze’den Kandıra’ya kadar uzanan bir yelpazede 70 ilköğretim okulunu belirledi. Okullarda belirlenen bir alan Büyükşehir Belediyesi tarafından tam donanımlı satranç sınıfına çevrildi.

 

25 BİN LİSANSLI SPORCU SAYISI

Şuana kadar 57 ilköğretim okuluna satranç sınıfı yapıldı. Geriye kalan 13 sınıfın çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin satranç sporuna verdiği destekler, Kocaeli’deki özellikle gençlerin bu spor ilgisini artırdı. Öyle ki şu anda 25 bin lisanslı satranç sporcu sayısına ulaşıldı. Bu sayı Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

 

SATRANÇ LİGİNE ORTALAMA 550 SPORCU BAŞVURUYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği satranç sınıflarının olumlu etkileri de kısa sürede ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları’nın da katkısı ile 2017 yılında başlatılan Santranç Ligi’ne yüzlerce sporcu başvuru yaptı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleşen ve 8 etap yapılacak lige her aşamada ortalama 550 sporcu başvuru yapıyor.   

 

HEDEF BÜYÜK HAMLE BÜYÜK

Büyükşehir Belediyesi’nin satranç sporuna yönelik başlattığı bu hamlelerin temelinde çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra, spor kültürü ve spor sevgisini genç nesillere aşılamak yer alıyor. Bunun yanı sıra Kocaeli genelinde satranç sporunu tabana yaymayı ilke edinen Büyükşehir, çocukların hızlı, doğru ve çabuk düşünebilmesine yardımcı olup, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerinin gelişmesine de olanak sağlıyor.

 

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