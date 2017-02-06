Öğrenciler Dolu Dolu Bir Yarıyıl Tatili Geçirdi

Uzman eğitimci kadrosu, fiziki yapısı ve uygun ortamlarıyla donanımlı bir şekilde hizmet veren bilgievlerimizde eğitim alan çocuklarımız gezinin yanı sıra sinema etkinlikleri, akıl oyunları, sportif faaliyetler, müzik dersleri ve kitap okuma saatleriyle de zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiler.



Bilgievi Öğrencilerimizin Son Durağı Ali Kuşcu Uzay Evi Oldu



İzmit Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi, Deprem Simülasyon Merkezi, Kültür Evleri ve Gayret Savaş Gemisini tatilin ilk haftası tek tek gezip, hem eğlenen hem de öğrenen bilgievi öğrencilerimiz, tatilin son haftası da Ali Kuşcu Uzay Evi’ni gezerek uzayı ve evreni tanıma fırsatı buldu. Osmanlı döneminde yaşamış olan astronom ve matematik bilimci Ali Kuşcu’dan adını alan merkezi, öğrencilerimiz gezerken, uzay ve yıldızlar hakkında bir çok şey öğrendi. Öğretmenlerimiz eşliğinde, yetkililer tarafından detaylı bilgi alan, bilgievi öğrencileri, uzaya gitmeden, uzayı keşfetmenin keyfini doyasıya çıkarttı. Astronot ve uzay bilimleri ile ilgili eğitim alan öğrencilerimiz aynı zamanda beğendikleri ve ilgi gösterdikleri konuları legolarla yaptıkları oyunlara yansıtırken çokta eğlendiler. Çeşitli aktiviteler, etkinlikler ve gezi programlarıyla yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendiren öğrencilerimiz, Ali Kuşcu Uzay Evi ziyaretiyle gezi programını da sonlandırmış oldu. Günün sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektiren, doyasıya gezen, gezerken öğrenen, öğrenirken de eğlenen çocuklarımız, bu imkânları onlara saylayan Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.







