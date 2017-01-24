Öğrenciler Gezdirilmeli!

Türkiye’nin tek, dünyanın ise en büyük kağıt müzesi olan İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Kağıt Müzesi adeta geçmişten bugüne Türkiye’nin canlı hafızası. Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul idarecileri öğrencilerimize bu müzeyi mutlaka gezdirmeli.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin endüstriyel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla oluşturduğu Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyük kâğıt müzesi SEKA Mehmet Ali Kağıtçı Kâğıt Müzesi’nde incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin hafızası niteliğinde olan SEKA Kağıt Müzesi öğrenci gruplarına gezdirilmeli. İzmit’te 12 bin 345 metrekare alan üzerine kurulan ve 4 katlı, 16 farklı salondan oluşan müzede ziyaretçiler, Cumhuriyet Dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, Kocaeli’den Türkiye’ye yayılan kâğıdın hayat hikayesini izleyebiliyor.



OKULLARDA PROGRAM YAPILMALI



1934 yılında üretime başlayan ve vasfını yitirdikten sonra kapatılan Kağıt Müzesi, görülmeye değer bir yapıya sahip. Gazetemizde, Kocaeli Büyükşehir’in geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdığı Kağıt Müzesini yerinde inceledi. Adeta yaşayan bir tarih olan Kağıt Müzesinin öğrencilere gezdirilerek tanıtılması gerekiyor. Bu konuda Başta İlçe Milli eğitimler olmak üzere okul idarecilerine büyük görev düşüyor. Müzede bugüne kadar kâğıt üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipmanların yanı sıra sergilenecek örnekler, on binlerce fotoğraf, belge ve objenin içinden titizlikle seçildi. Sergide, Roma Dönemi sikkeleri, SEKA tarihine ait belgesel videolar, kâğıttan ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen heykeller yer alıyor. Müze koleksiyon ve arşivi, devam eden bağışlarla giderek genişliyor. Ayrıca, müze arşiv ve koleksiyonuna online olarak erişim sağlanabiliyor.



DOPDOLU BİR MÜZE



SEKA Kâğıt Müzesi 4 kattan oluşuyor. Bodrum kattaki salonda SEKA’da sosyal yaşam anlatılıyor. Zemin Katta; Kâğıt Müzesi Geçiş Holü, Karşılama Salonu, Türbin (Enerji motoru) Dairesi, Şlayfer (Parçalama) Salonları, Güç Santrali, Doğu Galerisi, Hamur Deposu, Hamur Temizleme, Kâğıt Makinesi Salonu, Mehmed Ali Kâğıtçı Anı Salonu, Güney Galerisi, Süreli Sergi Salonu ve Kâğıt Bitkileri Bahçesi olmak üzere toplamda 13 salon var. 1. katta Hamur Hazırlama Salonu, Matbaa Salonu olarak 2 salon bulunuyor. 2. katta ise Dekantasyon (Çökertme) Kuleleri ve Teksif (Elekleme) Dairesi olmak üzere 2 salon mevcut. Giriş bölümünde de vestiyer, hediyelik eşya dükkânları, kahve evi, restoran ve sosyal donatı alanları yapıldı.



Ömür KAVRAN