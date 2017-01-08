EĞİTİM:
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Öğrencilerden anlamlı davranış

Özel Gebze Eğitim Kurumları ortaokul bölümü öğrencileri, Mardin’de bulunan Karalar İlkokulunda öğrenim gören kardeşlerinin bir nebze de olsa yüzünü güldürmek amacıyla onlara yılbaşı tebrik kartlarıyla yeni yıl hediyeleri gönderdi.

Öğrencilerden anlamlı davranış

08 Ocak 2017 Pazar 14:05

 Kardeş okul projesiyle her zaman sosyal sorumluluk alanında da fark yaratan Özel Gebze Eğitim Kurumları öğrencileri gönderdikleri hediyeleri alan Mardin Karalar ilkokul öğrencilerinin resimleriyle oldukça heyecanlandılar. Eğitimin bir parçası olan yardımlaşma, paylaşma duygularının önemini vurgulayan Özel Gebze Eğitim Kurumları Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Levent  “Biz bu projeyi hayata geçirirken küçük bir hatırlatmayla başladık. Paylaşmak ve yardımlaşmak güzeldir. İnsan olmanın özü, iyilik severlik, paylaşımcı olmak, birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve bunu öğrencilerimize aşılamak bir öğretmen olarak görevimiz. Orda bulunan kardeşlerimizin yüzünü gülümsetebildiysek, yurdumuzun bir ucundan diğer ucuna ulaşabildiysek ne mutlu bizlere” derken  Özel Gebze Eğitim Kurumları İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Nevin Aslan ise, Öğrencilerimiz bu düşünce ve duygularla kalplerinden geçen hisleri kendi elleriyle hazırladıkları kartpostallara aktardılar, yeni yıl dileklerinin yanına da küçük hediyeler koydular ve kardeş okulumuz olan Mardin Karalar İlkokulunun güzel çocuklarına gönderdiler.  Onlarda bizlere fotoğraflarını gönderdiler ve onların gülen gözlerini gördüğümüz için çok mutlu olduk. Çok sevindik. “ diyerek sözlerini tamamladı. 
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Öğrencilerden Anlamlı Davranış
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