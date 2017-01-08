Öğrencilerden anlamlı davranış

Kardeş okul projesiyle her zaman sosyal sorumluluk alanında da fark yaratan Özel Gebze Eğitim Kurumları öğrencileri gönderdikleri hediyeleri alan Mardin Karalar ilkokul öğrencilerinin resimleriyle oldukça heyecanlandılar. Eğitimin bir parçası olan yardımlaşma, paylaşma duygularının önemini vurgulayan Özel Gebze Eğitim Kurumları Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Levent “Biz bu projeyi hayata geçirirken küçük bir hatırlatmayla başladık. Paylaşmak ve yardımlaşmak güzeldir. İnsan olmanın özü, iyilik severlik, paylaşımcı olmak, birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve bunu öğrencilerimize aşılamak bir öğretmen olarak görevimiz. Orda bulunan kardeşlerimizin yüzünü gülümsetebildiysek, yurdumuzun bir ucundan diğer ucuna ulaşabildiysek ne mutlu bizlere” derken Özel Gebze Eğitim Kurumları İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Nevin Aslan ise, Öğrencilerimiz bu düşünce ve duygularla kalplerinden geçen hisleri kendi elleriyle hazırladıkları kartpostallara aktardılar, yeni yıl dileklerinin yanına da küçük hediyeler koydular ve kardeş okulumuz olan Mardin Karalar İlkokulunun güzel çocuklarına gönderdiler. Onlarda bizlere fotoğraflarını gönderdiler ve onların gülen gözlerini gördüğümüz için çok mutlu olduk. Çok sevindik. “ diyerek sözlerini tamamladı.
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