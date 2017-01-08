Öğrencilerden anlamlı davranış Özel Gebze Eğitim Kurumları ortaokul bölümü öğrencileri, Mardin’de bulunan Karalar İlkokulunda öğrenim gören kardeşlerinin bir nebze de olsa yüzünü güldürmek amacıyla onlara yılbaşı tebrik kartlarıyla yeni yıl hediyeleri gönderdi.

08 Ocak 2017 Pazar 14:05