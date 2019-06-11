Öğrencilerden Anlamlı Etkinlik

11 Haziran 2019 Salı 10:33
Temiz bir çevrenin önemine dikkat çekmek isteyen öğrenciler Gebze’nin bazı noktalarında hep birlikte temizlik yaptılar. Gerçekleştirdikleri bu örnek etkinlik çerçevesinde Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Gebze'nin ana caddelerinde, kent meydanında ve Çoban Mustafa Paşa Külliyesi müştemilatında temizlik yaparak çevre temizliğine dikkat çektiler. Öğrenciler çevre temizliğini önemseyerek yaptıkları hareketle hem çevredekilere hem de diğer okullara örnek oldular.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×