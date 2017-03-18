Öğrencilere Karikatür Sanatı





Öğrenciler karikatür sanatının

inceliklerini öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması’nın okullara yönelik tanıtım seminerleri tüm ilçelerdeki okullarda sürdürülüyor. Karikatür sanatını ortaokul ve lise çağındaki gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla karikatürist Ahmet Altay tarafından bilgilendirilen öğrenciler, yapılan atölye çalışmasıyla da nasıl karikatür çizilebilecekleri konusunda da bilgi ediniyor. Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi, Derince Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Kılıçarslan Ortaokulu’nda bu kapsamda seminer verildi ve öğrencilerle birlikte karikatür çizildi.

KARİKATÜRİST ALTAY ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, karikatür yarışmasına öğrencilerin katılımlarını teşvik etmek amacıyla okullarda tanıtım toplantıları gerçekleştiriyor. Karikatür çizmenin incelikleri hakkında da öğrencilere bilgi aktaran Altay, öğrencilerle birlikte atölye çalışması yaparak karikatür çizdi. Öğrencilerle birlikte karikatür çizen Altay, onları yarışmaya katılmaları konusunda cesaretlendirdi. Altay’dan karikatür sanatının püf noktalarını öğrenen öğrenciler, ‘’Kitap ve Medeniyet’’ konulu 1. Bilge Şehir Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılmak için başvuru yapmaları konusunda cesaretlendirilerek teşvik edildi.

KİTAP VE MEDENİYET

1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ana teması “Kitap ve Medeniyet” olarak belirlendi. “Kitap ve Medeniyet” temasının kapsamı, medeniyeti oluşturan tüm unsurları, şehir yaşamı, kültür, sanat, gençlik, vatan sevgisi, dünya barışı, mültecilik ve zorunlu göç gibi unsurların kitap ile bağını içeriyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışmada gençlerin karikatür sanatına dikkatlerinin çekilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

24 ÜLKEDEN 213 ESER

Kitap ve Medeniyet konulu karikatür yarışmasına her yaştan ve her ülkeden karikatüristler katılabiliyor. 21 Nisan 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmaya bu zamana kadar 24 ülkeden 213 katılım gerçekleştirildi. Şu ana kadar Ukrayna, Brezilya, İtalya, Romanya, Montenegro, İran, Kostarika, Çin, Endonezya, Peru, Rusya, Sırbistan, Filistin, Hollanda, Makedonya, İspanya, BAE, Hindistan, Avusturya, Azerbaycan gibi ülkelerle Türkiye ve Kocaeli’den yarışmaya yoğun ilgi bulunuyor.

KARİKATÜR FESTİVALİNE DÖNÜŞECEK

Kocaeli’nde karikatür sanatına olan ilgiyi ve merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma projesi, aynı zamanda geleceğin karikatüristleri için ilk adım olacak. Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen, uluslararası nitelikte bulunması nedeniyle şimdiden bu alandaki saygın organizasyonlar arasına girmeye aday olan 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması, 9. Kocaeli Kitap Fuarı bünyesinde adeta bir karikatür festivaline dönüşecek. Yarışmanın ödül töreni 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına etkinliklerde yer verilecek.

KARİKATÜR OKULUNUN İLK ADIMI

Yarışmaya başvurular devam ederken, bir yandan da usta karikatüristler Mart ayından itibaren Kocaeli’nde belirlenecek okullarda öğrencilerle bir araya gelecek. Karikatür sanatının inceliklerini genç nesillerle paylaşacak olan usta çizerler, onlara bu sanatın inceliklerini anlatacak. Bu çalışmayla beraber Karikatür Okulu’nun ön hazırlığı niteliğinde okullarda karikatür sanatını öğrencilere tanıtma ve karikatür sevgisi aşılama çalışmaları başlamış olacak. Bu etkinliklerle yarışma kapsamında yer verilen teşvik ödülleri için genç çizerlerin yönlendirilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURULAR 21 NİSAN’A KADAR

Yarışmaya başvurular en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Seçici kurul ise, yine Nisan ayında toplanacak. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında yapılacak. Dünyanın her köşesinden karikatüristler yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmacı eserini kocaelicartoon@gmail.com adresine irtibat bilgisi, telefon ve özgeçmişi ile birlikte gönderecek. Ön elemeyi geçen adaylar, eserinin orijinalini posta veya kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecek.

KATILIM FORMU İNTERNET SİTESİNDE

Yarışmaya katılanlar, www.kocaelicartoon.com adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini, irtibat bilgilerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sk. No: 71 Seka Kültür Alanı İzmit/KOCAELİ adresine gönderecek.

BÜYÜK ÖDÜL 15 BİN TL

Yarışmanın jürisi ise şu isimlerden oluşuyor; Şafak Tavkul-Karikatürist, Ahmet Kesgin-Karikatürist, Turan Dertli-Karikatürist, Turgut Yılmaz-Karikatürist, Ahmet Altay-Karikatürist, Murat Yılmaz-Karikatürist. Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek.