Öğrencilere Ücretsiz Buz Pateni!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminde takdir ve teşekkür getiren öğrencilere, bu yıl da geleneği bozmayarak, Olimpik Buz Sporları Tesisinin kapılarını ücretsiz olarak açtı.

ÖĞRENCİLER FAYDALANACAK



Başarılı öğrenciler 29 Ocak ve 3 Şubat tarihleri dışında, yarıyıl tatilinde Buz Sporları Tesisinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu olanaktan yararlanmak isteyen öğrenciler, belgeleriyle birlikte Olimpik Buz Sporları Tesisinin Şirintepe Mah. D-100 Karayolu üzerindeki binasına gelecek. Başarı belgesini yetkililere gösterecek olan çocuklar daha sonra Buz Sporları Tesisinden bir saat boyunca ücretsiz yararlanabilecek.



29 OCAK VE 3 ŞUBAT TARİHLERİ DIŞINDA

Ancak, Curling Federasyonu 29 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde antrenörlük yarışmaları için Olimpik Buz Sporları Tesisini ayırttı. Bu nedenle söz konusu tarihler arasında başarılı öğrenciler Buz Pistini kullanamayacak. Bunun dışındaki tarihlerde ise buz pisti başarılı öğrencilere açık olacak. Öğrenciler, Olimpik Buz Sporları Tesisinde hafta için her gün gerçekleştirilen halk seansı bölümüne katılacak. Halk seansları hafta için her gün sabah 10.00-16,00 arasında gerçekleştirilecek. Çarşamba ve Cuma günleri ise halk seansları 10.00 ile 18.00 arasında yapılacak. Hafta sonları halk seansları 13.00-16.00 arasında olacak. Başarılı öğrenciler bu gün ve saatlerde pisti ücretsiz kullanabilecek.



Mustafa Ulaş GEÇAL