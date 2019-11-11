EĞİTİM:
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Öğrencilere ‘Zabıta ve Bilinçli tüketici’ eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri öğrencilere ‘Zabıta ve Bilinçli tüketici’ eğitimi veriyor.

Öğrencilere ‘Zabıta ve Bilinçli tüketici' eğitimi

11 Kasım 2019 Pazartesi 10:53

Vatandaşların bir tüketici olarak satın aldıkları ürünlerinden dolayı haklarını bilmeleri zarar görmemeleri acısından önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilinçli bir tüketici olmaları için öğrencilere ‘Zabıta ve Bilinçli tüketici’ eğitimi veriyor.

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM

Bilinçli bir tüketicinin çocukluktan yetişmesini gerektiği düşüncesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencilerine eğitimler veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, ortaokul öğrencilerine verilen “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” eğitimleri Gölcük ilçesinde devam etti.

 

EĞİTİMLER GÖLCÜK’TE DEVAM ETTİ

Zabıta ekipleri taraından, Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Gölcük İhsaniye Oyak Ortaokulu, Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu ve Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nda eğitim verildi. 

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ EĞİTİMİ

“Zabıta ve Bilinçli Tüketici” eğitimleri kapsamında ortaokul öğrencilerine başta tüketicinin özellikleri olmak üzere fiyat etiketi ve tarife listesi, ürünlerdeki barkodlar, fiyat etiketleri fiyat örnekleri, son kullanma tarihi, 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu, ayıplı mal, garanti şartları, yasal çözüm mercileri, tüketici hakkını kullanabilmek için gerekli belgeler, 153 Çağrı merkezi, 174 Alo gıda hattı ve 175 Tüketici hakları ve şikayet hattı hakkında bilgiler sunuldu.

 

TÜKETİCİ HATLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yapılan eğitimler Gölcük ilçesinin ardından Kartepe ve Derince ilçesinde devam edecek. Eğitimlerde özellikle vatandaşların tüketici hakları konusunda yaşadıkları mağduriyetlerini giderebilmesi için Alo 174 Gıda Hattı, Alo 175 Tüketici hakları ve şikayet hattı ile 153 Çağrı Merkezlerinden yardım alabileceği bilgisi veriliyor.




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