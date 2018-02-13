Öğretebilmek için önce öğrenci oldular

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)’nin, yenilikçi, sorgulamaya dayalı becerilerin geliştiği, Sanayi 4.0 çağını yaşadığımız günümüzde paydaşlarının 21.yy becerilerini geliştirmelerine yönelik katkıları devam ediyor. Bu kapsamda “Robotik ve Kodlama Öğretmen Eğiticisi Sertifika Programı”nı başlatan GTÜ Sürekli Eğitim Merkezi(SEM), Kocaeli Bölgesindeki öğretmenleri hafta sonu(10-11 Şubat tarihinde) programda buluşturdu. Öğretmelere ücretsiz olarak, bilgisayar yazılım programının ilk adımı olan kodlama eğitimi ve elektronik temel sistem ve kavramlardan başlayarak adım adım mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını kavrama becerilerinin kazandırıldığı robotik eğitimleri verildi.

PİLOT ÇALIŞMA

Öğretmenlerin öğrenci olduğu bu program ile ilgili açıklama yapan GTÜ SEM Müdürü Doç. Dr. Bünyemin Çoşut, 21. yüzyıl becerilerine sahip ve dijital okuryazarlık oranı yüksek olan toplumların ancak katma değeri yüksek ürünler geliştirebildiklerini söyledi. Çoşut, “Çağımızın bilişim çağı olması gereği birçok alanda gerçekleşen dijitale dönüşüme ayak uydurabilme ve bu dönüşüm sürecinde dışarıya bağımlılığı en aza indirebilmenin en önemli adımı ise yetişen bireylerin bu konudaki niteliklerini geliştirmek olmalıdır. Henüz yeni başladığını söyleyebileceğimiz bu faaliyetler neticesinde ülkemizin de diğer ülkeler ile eşit imkanlara ve olanaklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada atılacak en önemli adım diğer ülkeler ile bu dijital dönüşüm sürecindeki rekabette geride kalmamak için gerekli süreçleri yürüterek gençlerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli bireyler olarak toplumda rol almalarını sağlamak olmalıdır. Gerçekleşen bu eğitim çalışmasının yakın gelecekte Gebze Ticaret Odası ile Gebze Bölgesinde başlayıp TBMM KEFEK Komisyonu ile tüm KOCAELİ'ne yayacak kapsamlı bir eğitimin pilot çalışması olarak nitelendirebiliriz.” dedi. Çoşut, bu eğitimler ile temel amaçlarının, yarınlarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimize öğrencilerin araştırma, eleştirel düşünme ve bilgi edinme, hızla değişen ve gelişen teknolojiler karşısında deneyimlerinden sonuçlar çıkarma, bilinçli kararlar verme, bilgiyi yeni durumlara uygulama, bir takım ile işbirliğinde yeni bilgi üretip bu bilgiyi paylaşırken verimli katılımda bulunma gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilmesi noktasında önemli bir imkan sağlayabilmek olduğunu ifade etti. Eğitimlerin GTÜ SEM’de devam edeceğini ekledi.