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EĞİTİM:
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Okul öncesi öğretmenlerine Origami eğitimi

Okul öncesi öğretmenleri SEKA Kâğıt Müzesi’nde Origami eğitimi aldı.

Okul öncesi öğretmenlerine Origami eğitimi

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi’nde, KO-MEK okul öncesi öğretmenlerine temel Origami eğitimi verildi. Öğretmenler eğitimin çocukların el becerilerini geliştirmelerinde önemli rol oynayacağını ifade etti.   

 

12 FARKLI İLÇEDEN 24 ÖĞRETMEN

12 farklı ilçeden 24 öğretmenin katılım sağladığı eğitimde öğretmenler Origami (kâğıt katlama) sanatının tüm inceliklerini ve ayrıntılarını öğrenme fırsatı buldu. Eğitimler Kâğıt Müzesi eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Öğretmenler Okul öncesi grubunda yer alan çocukların el becerilerinin gelişiminde fayda sağlayan eğitimden çok memnun kaldı. Eğitimin mesleki eğitimleri için de önemli olduğunu kaydeden öğretmenler Origami ile okul öncesi çocukların zihinsel gelişimlerine de katkı sağlanabileceğini belirtti.

 

HER YAŞA HİTAP EDEN ATÖLYELER

SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde bulunan 16 farklı atölye ile farklı yaş gruplarına aktivite imkânı sağlamakta. 4 ile 70 yaş arasındaki ziyaretçilerin katılım sağlayabildiği Origami’den Ahşap atölyesine, El Yapımı Kâğıttan Makedo Atölyesine birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler ziyaretçilere sunulmakta.

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