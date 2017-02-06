Okullarda 2. dönem başladı!

Kocaeli'de 368 bin 210 öğrenci ve 22 bin 494 öğretmen bugün ders başı yaptı. İkinci yarıyıl 9 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için de sınav maratonu başlıyor. Öğrenciler, 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının Haziran ayında açıklanması beklenirken, üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek.