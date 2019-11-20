OKULLARDA AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Kasım ayının ilk yarısında 17 ortaokul, 15 bilgievi ve 1 işyerinde olmak üzere 34 farklı yerde toplam 6 bin 488 kişiye afet eğitimi verdi ve tatbikatlar gerçekleştirdi.

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında geliştirilen Kocaeli Ortaokulları Afet Bilinci Eğitimleri ağırlıklı olmak üzere verilen eğitimlerde temel afet bilinci, afet anındaki doğru davranış biçimleri, çök kapan tutun uygulaması, sedye ile yaralı taşıma, ipler düğümler ve yangın konuları işlendi. Teorik eğitimler ardından uygulamalı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, Eylül ayında İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası afet eğitimi taleplerinin büyük artış gösterdiğini, 2 yıl önce başlatılan ortaokullar afet eğitimi programı ile birlikte bu taleplere cevap vermeye çalıştıklarını belirtti. Bu yıl Gebze ortaokulları ile başlatılan eğitimlere Kasım ayının ilk yarısında İlçelerimizdeki bilgievlerinin de eklendiğini, bazı günlerde 5-6 yerde eğitim verilerek 15 günde ulaşılan kişi sayısında yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.

15 günde 6 bin 488 kişi

Afet eğitimlerinin sayısal verilerini de sıralayan Biçer, Gebze Ortaokullarından 50. Yıl Ortaokulunda 1250, Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulunda 935, Mustafa Paşa Ortaokulunda 133, Çağ Ötesi Ortaokulunda 250, Emlak Konut Ortaokulunda 114, Kirazpınar Ortaokulunda 134, Mesude İşman Ortaokulunda 80, Tavşanlı Ortaokulunda 23, M. Akif Ersoy Ortaokulunda 690, Mollafenari Ortaokulunda 34, Özel Özelsin Ortaokulunda 100, Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda 80, Yeni Atlas Ortaokulunda 260, Sultan Orhan Ortaokulunda 35, Yunus Emre Ortaokulunda 1297, Gebze Anadolu imam Hatip Ortaokulunda 104, On Adım Ortaokulunda 45 öğrenciye eğitim verildiğini aktardı.

Ayrıca Kartepe Piri Reis Bilgievinde 45, İzmit Akçakoca Bilgievinde 102, Maria Anne Bilgievinde 63, Serdar Bilgievinde 29, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievinde 80, Başiskele İbni Sina Bilgievinde 40, Yuvacık Bilgievinde 44, Karamürsel Alp Bilgievinde 40, Gebze Kılavuz Gençlik Bilgievinde 64, Hüma Hatun Bilgievinde 145, Darıca Kazım Karabekir Bilgievinde 29, Derince Ertuğrul Gazi Bilgievinde 35, M. Akif Ersoy Bilgievinde 36, Dilovası Sezai Karakoç Bilgievinde 36 ve Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievinde de 41 öğrenciye afet farkındalığının kazandırıldığı bilgisini paylaşan Kocaeli FAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, Çayırova Mustafa Nevzat İlaç Sanayiinden 42 çalışanının da bu süreçte afet eğitiminden geçirildiğini sözlerine ekledi.















