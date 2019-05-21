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EĞİTİM:
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Okullarda Geri Dönüşüm Eğitimi

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından okulların temizlik hizmetlilerinde görevli personellerine geri dönüşüm atıklarını doğru ayrıştırılması eğitimi verildi.

Okullarda Geri Dönüşüm Eğitimi

21 Mayıs 2019 Salı 14:24

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Verimli bir ayrıştırma ile çalışmaların çok daha hızlı olduğunu ifade eden Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “ Okullarda çalışan temizlik hizmeti personelleri verdiğimiz bu eğitimlerle bizlere bir anlamda yardımcı olmuş oluyorlar. Geri dönüşüm atıkları ilk bölgede ayrıştırılmış oluyor. Geri dönüşüm konusunda özellikle okullardan büyük destek görüyoruz. Bu anlamda okul yöneticileri, öğretmenlerimiz, çalışanlar ve özellikle öğrencilere hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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