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EĞİTİM:
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Okuma Yazma Seferberliğine hep destek tam destek

KO-MEK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuma Yazma Seferberliğine kurslarıyla destek vermeyi sürdürüyor

Okuma Yazma Seferberliğine hep destek tam destek

24 Ekim 2019 Perşembe 10:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuma Yazma Seferberliğine desteğini aralıksız sürdürüyor. KO-MEK, Okuma Yazma Branşı aracılığıyla, bu anlamlı seferberliğe en fazla destek veren kurumlar arasında yer alıyor.

 10 YILDA 4 BİN 271 KİŞİ OKURYAZAR OLDU

Okuma – Yazma Branşı, KO-MEK’in adeta üzerine titrediği branşlar arasında yer alıyor. 10 yıllık dönem içinde KO-MEK’in okuma yazma branşından 4 bin 271 kişi eğitim alarak okuryazar oldu. KO-MEK bu önemli çabasını, Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Okuma Yazma Seferberliğine yönlendirdi. Bu kapsamda yine çok sayıda vatandaşa okuma yazma öğretilerek, seferberliğe can verildi.

 DURMAK YOK OKUMAYA DEVAM

KO-MEK’in Okuma Yazma Branşı 2019-2020 eğitim döneminde faaliyetlerini sürdürüyor. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kursa katılarak yıllarca eksikliğini her alanda hissettikleri okuma yazma özlemine kavuşuyor. 80 saatlik bir eğitimi kapsayan Okuma Yazma Kursu haftanın iki günü Mevlana, Kuruçeşme, Şekerpınar ve Osman Gazi kurs merkezlerinde veriliyor.

 YOĞUNLAŞTIRILMIŞ TEMEL DÜZEY

Okuma Yazma Branşında vatandaşlara yoğunlaştırılmış temel düzeyde okuma yazma eğitimi veriliyor. Eğitim, harflerin tanıtılması ile başlıyor ardından hece yapısı, kelimeler ve cümleye geçiliyor. Yazı ise düz harflerle öğretiliyor.

Eğitim kapsamında okuma yazma bilmeyen bir birey yaklaşık bir ay içinde okumayı öğrenebiliyor.

 

ALLAH RAZI OLSUN

Öte yandan KO-MEK aracılığıyla okuma yazma öğrenen vatandaşlar, kurs için teşekkür etti. Çeşitli zorluklar nedeniyle okula gidemediklerini anlatan kursiyerlerden Rasim Kuran, “Ben Ağrılıyım. Çocukken doğduğum yerde okul yoktu. Hayat şartlarından dolayı okul yüzü göremedim. Yolumuz Kocaeli’ne düştüğünde ise artık hayatın içinde çalışıyordum. Ancak, okuyup yazamamanın eksikliğini hep hissettim. KO-MEK’e gelerek okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Şimdi okumayı öğreniyorum. Bize bu fırsatı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.






 

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