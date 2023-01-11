ÖSYM Bürosu GTÜ Kampüsünde Hizmet Verecek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kampüsü’nde yapımı tamamlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Gebze Sınav Koordinatörlüğü açılış törenine , Dilovası Kaymakamı Metin KUBİLAY, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI, MÜSİAD Gebze Başkanı Serkan BEYAZ, MÜSİAD üyeleri ve üniversite idari personeli katılım sağladı.

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan açılış töreninde ilk konuşmayı gerçekleştiren MÜSİAD Gebze Başkanı Serkan BEYAZ, ÖSYM binasına katkılarından dolayı üyelerine teşekkür ederek, hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, konuşmasında merkezin yapımında sergilenen iş birliğinin kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının devletin üstünden yükü almasının, duyarlılık göstermesinin uygar toplumları ayakta tuttuğunu belirtti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ konuşmalarında kamu yararını gözeten bu hizmetin içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Dilovası Kaymakamı Metin KUBİLAY, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK ise konuşmalarında hayırlı olsun dileklerinde bulundular. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı konuşmada eğitime verdikleri desteklerden söz ederek, birlik beraberlik içinde bu tür eserleri arttırmayı istediklerini belirtti. Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek bina ziyaret edildi.

Gebze Sınav Koordinatörlüğü binası, Gebze ve Darıca Belediyeleri’nin desteği ile Gebze MÜSİAD tarafından yapıldı. Ulaşım olanakları açısından merkezi bir konumda olan ÖSYM Gebze Sınav Koordinatörlüğü; Gebze dışında, Darıca, Çayırova, Dilovası, Tuzla, Kartal, Pendik gibi yakın ilçelere hizmet verecek.

Açılış törenin ardından protokol ve MÜSİAD üyeleri, MÜSİAD Gebze 22. Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Kurulun ardından MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI, "Geleceğin Liderleri" programında, Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal'ın moderatörlüğünde, GTÜ öğrencileri ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.