banner875
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÖSYM Bürosu GTÜ Kampüsünde Hizmet Verecek

ÖSYM Gebze Sınav Koordinatörlüğü hizmete açıldı.

ÖSYM Bürosu GTÜ Kampüsünde Hizmet Verecek

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:44

 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kampüsü’nde yapımı tamamlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Gebze Sınav Koordinatörlüğü açılış törenine , Dilovası Kaymakamı Metin KUBİLAY, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI, MÜSİAD Gebze Başkanı Serkan BEYAZ, MÜSİAD üyeleri ve üniversite idari personeli katılım sağladı.  

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan açılış töreninde ilk konuşmayı gerçekleştiren MÜSİAD Gebze Başkanı Serkan BEYAZ, ÖSYM binasına katkılarından dolayı üyelerine teşekkür ederek, hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diledi.  

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, konuşmasında merkezin yapımında sergilenen iş birliğinin kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının devletin üstünden yükü almasının, duyarlılık göstermesinin uygar toplumları ayakta tuttuğunu belirtti.   

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ konuşmalarında kamu yararını gözeten bu hizmetin içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.  

Dilovası Kaymakamı Metin KUBİLAY, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK ise konuşmalarında hayırlı olsun dileklerinde bulundular. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı konuşmada eğitime verdikleri desteklerden söz ederek, birlik beraberlik içinde bu tür eserleri arttırmayı istediklerini belirtti. Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek bina ziyaret edildi. 

Gebze Sınav Koordinatörlüğü binası, Gebze ve Darıca Belediyeleri’nin desteği ile Gebze MÜSİAD tarafından yapıldı. Ulaşım olanakları açısından merkezi bir konumda olan ÖSYM Gebze Sınav Koordinatörlüğü; Gebze dışında, Darıca, Çayırova, Dilovası, Tuzla,  Kartal, Pendik gibi yakın ilçelere hizmet verecek. 

Açılış törenin ardından protokol ve MÜSİAD üyeleri, MÜSİAD Gebze 22. Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Kurulun ardından MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI, "Geleceğin Liderleri" programında, Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal'ın moderatörlüğünde, GTÜ öğrencileri ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.   

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vatandaşlar istedi, suşi kursunun hazırlıkları tamamlandı Vatandaşlar istedi, suşi kursunun hazırlıkları...
Anneler ve çocukları iyilik için bir arada Anneler ve çocukları iyilik için bir arada
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi yetkin denizci yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyor Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi yetkin...
Üniversiteler Bölgesel Ligi Basketbol Müsabakaları Şampiyonu GTÜ Üniversiteler Bölgesel Ligi Basketbol Müsabakaları...
Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İş Birliği Protokol Töreni Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İş Birliği Protokol...
ÖSYM 2022'nin sınavlarını bu hafta sonu tamamlayacak ÖSYM 2022'nin sınavlarını bu hafta sonu tamamlayacak
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Vatandaşlar istedi, suşi kursunun hazırlıkları...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) tarafından vatandaşların talebi...

Haberi Oku