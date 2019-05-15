Özel çocukların diploma sevinci

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen programa katıldı, okullarından mezun olan özel çocukların diploma heyecanlarına ortak oldu. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, özel çocuklar ve aileleri katıldı. Programda çocukların hazırladıkları özel gösteriler izleyiciler tarafından oldukça beğenildi ve alkış aldı.







ONLAR BİZE ALLAH’IN EMANETİ



Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün çok özel bir günde özel çocuklarımızın diploma törenindeyiz. Özel çocuklarımız, çiçeklerimiz bize Allah’ın bir emaneti. Onları koruyup kollamak, onların en iyi şekilde yetişmesi annelerin, babaların yanı sıra hepimizin görevi. Biz her zaman doğru olanı yapmaya gayret edeceğiz. Kim için? Geleceğimizin sahibi çocuklarımız için, ülkemiz için” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından Yumurukaya Özel Eğitim Uygulama Okulu, Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu ve Gebze Özel Eğitim Uygulama Merkezinden mezun olan özel çocuklara diplomalarını takdim etti.