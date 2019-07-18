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Özel öğrenciler kendi ektikleri sebzeler ile yemek yaptı

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebzelerden yemek yaptılar.

Özel öğrenciler kendi ektikleri sebzeler ile yemek yaptı

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçecilik Atölyesi öğrencileri, kendi ekip biçtikleri sebzelerin hasadını yaptı. Çocuklar, kendi emekleri ile yetiştirdikleri sebzeleri toplayarak yemek yapmanın heyecanını yaşadı.

 

BAHÇEDE SEBZE YETİŞTİRDİLER

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkezde, Bahçecilik Atölyesi öğrencileri taze fasulye, patlıcan, domates, biber, salatalık ve çilek gibi ürünler yetiştirdi.

 

YEMEK YAPTILAR

Bahçecilik atölyesi öğrencilerinin merkezde kurdukları serada yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptılar. Bahçecilik Atölyesi öğrencileri topladıkları taze fasulyeleri mutfak atölyesi öğrencilerine teslim etti. Özel öğrenciler öğretmeleri eşliğinde fasulye yemeği yaptı. Öğlen saati yemek servisinde hazırladıkları yemeği arkadaşlarının beğenisine sunan öğrenciler, öğretmenlerinden tam not aldı.

 

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