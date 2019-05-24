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Özel Öğrencilerden Özel İftariyelik

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalan vatandaşlar için iftarlık kurabiye hazırladı.

Özel Öğrencilerden Özel İftariyelik

24 Mayıs 2019 Cuma 11:37

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Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalan vatandaşlar için iftarlık kurabiye hazırladı. Kurabiyeleri alan Barınma Merkezi yöneticileri ve misafirleri özel öğrencilere teşekkür etti.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla önemli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle özel öğrenciler Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalan vatandaşlar için iftarlık kurabiye hazırladı.



KURABİYELERİ KENDİLERİ ULAŞTIRDI

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi mutfak atölyesi öğrencileri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalan vatandaşlar için kurabiye yaptı. Özel öğrenciler iftar için hazırladıkları kurabiyeleri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine kendileri ulaştırdı.

SOHBET ETTİLER

Yaptıkları kurabiyeleri Barınma merkezinde kalan vatandaşlara ikram eden Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri orada kalan vatandaşlarla da sohbet etme şansı buldu. Kurabiyelerden dolayı çok teşekkürlerini belirten vatandaşlar özel öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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